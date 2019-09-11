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Общество
11 сентября 2019, 15:22

Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции
Новости темы "Перепись населения-2019"
Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету
Тестирование оборудования для проведения переписи начнется на этой неделе

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказала о том, как не стать жертвой мошенников, которые притворяются переписчиками.

"МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит", - подчеркнула Инна Медведева.

Кроме того, в частном секторе во время переписи будут работать участковые и наряды милиции, чтобы отслеживать возможную деятельность мошенников. Такие тревожные сигналы будут иметь приоритет при рассмотрении. Это дополнительно обезопасит и самих переписчиков.

С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Он должен обязательно иметь при себе удостоверение, планшет и сумку с логотипом переписи.

Когда переписчик приходит на дом, респонденту надо обязательно сверить данные его паспорта с данными в удостоверении. Если есть сомнения, можно позвонить в колл-центр переписи или в органы статистики и уточнить фамилию и данные. Перестраховаться никогда не будет лишним, уверена Инна Медведева.

"Когда переписчики пойдут по домам - а это будет с 21 по 30 октября - население к этому времени в максимальной своей массе уже определится с формой прохождения переписи", - заключила глава Белстата.-0-

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