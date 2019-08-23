Медведева: Белстат создает фундамент прогнозов развития страны

С тех пор, как в 1920 году было создано Центральное статистическое бюро, преемником которого стал Национальный статистический комитет Республики Беларусь, цели и задачи ведомства не поменялись: все посчитать и предоставить достоверную информацию в цифрах. От ее качества зависит эффективность принимаемых управленческих решений по экономическим, демографическим и социальным вопросам. Об увлекательной магии цифр и том, как строится фундамент прогнозов развития страны, корреспондент БЕЛТА в День работников государственной статистики беседовала с главой Белстата Инной Медведевой.

- Инна Викторовна, начать хотелось бы с отношения к статистике населения. Изменилось ли оно за эти годы, стали ли люди лучше понимать суть статистической информации и доверять ей?

- Мы прилагаем немало усилий, чтобы обучить население статистической грамотности. Поясняем, как пользоваться данными, на основании какой методологии рассчитывается тот или иной показатель и для чего. Всегда есть недоверчивые люди, у которых своя точка зрения, ведь одну и ту же цифру можно трактовать совершенно по-разному. О той же инфляции можно сказать, что она держится в рамках, но в то же время, судя по отдельным товарам повседневного спроса, кажется, что она растет. Мы проводим прямые линии, встречи в рамках проекта "Белстат объяснит" и другие просветительские мероприятия, но, читая комментарии в интернете, понимаем, что некоторые просто не хотят слышать наших объяснений. Если человек не получает зарплату Br1000, он думает, что средняя зарплата такой быть не может. Он не слышит, как мы рассказываем о распределении занятых по размеру зарплаты, где можно увидеть, что далеко не все получают Br1000. Руководители статистических служб говорят, что инфляция и средняя зарплата по стране - это головная боль статистики, которая будет всегда. Во всех странах мира люди говорят, что у них не такая зарплата и не так они чувствуют инфляцию. Однако показатель зарплаты очень важен, так как служит государственным целям: он основа для определения размера всевозможных пособий, пенсий, формирования прогнозных параметров.

Что касается доверия к официальной статистической информации, то мы ежегодно проводим анкетирование по этому поводу. За последние три года нам удалось изменить индекс доверия в лучшую сторону на 5%. Он составляет 73%. Это неплохая цифра, но мы стремимся к большему.

- С учетом повсеместной цифровизации и доступности данных, их большом многообразии как актуализируется роль официальной статистики?

- Данные государственной статистики построены на научно обоснованной, сопоставимой методологии по международным стандартам. И этого никто не отменит. Выборка респондентов, чтобы выводы были объективными, должна быть репрезентативной. Обеспечить это пока может только Белстат. Есть еще компании, которые предоставляют похожие услуги, но были случаи, когда нам приходилось объяснять им, что они некорректно строят выборку. Недостаточно, чтобы она была репрезентативной и представляла срез всего населения Беларуси. Мы учитываем все нюансы и аспекты жизни населения - и это закладывается в выборку. Важно донести до пользователя, что показатели, которые дает официальная статистика, выверенные, достоверные, качественные и сопоставимые с аналогичными показателями, которые рассчитываются во всех странах мира.

- Как Белстату удается быть современным и успевать за всеми новациями?

- 96% отчетов мы получаем в электронном формате, более того - уже налаживаем получение отчетов в онлайн-формате. Наши респонденты могут иметь личные кабинеты и хранить в них отчеты, которые присылали ранее, замечания и предложения органов государственной статистики. Респондент может воспользоваться нашими формами контроля и проверки данных на соответствие периоду прошлого года, на внутреннюю логику.

- Речь не про облачные технологии?

- Это тема отдельная. Мы плотно работаем с нашим beCloud, но пока размещаем в облаке только свой интернет-ресурс - базы данных. Со временем пойдем дальше. Пока нам важно максимально эффективно использовать ресурсы и программные продукты, которые появились благодаря реализации Государственной программы по информатизации органов государственной статистики. У нас есть единая информационная система государственной статистики, где мы в электронном формате получаем отчеты. Работаем с новыми программными продуктами, которые позволяют анализировать статданные и используются во всем мировом сообществе для аналитики, осуществления всевозможных выборок, сглаживания сезонности.

Спрос на большие данные возрастает. Такую непротиворечивую информацию от государственных органов, частных компаний можно использовать при определении отдельных показателей. У нас заключены 32 соглашения с органами государственного управления, которые нам предоставляют свои административные данные, благодаря чему мы не запрашиваем их у респондентов. Ведем работу совместно с Министерством по налогам и сборам и хотим на основе данных штрих-кодирования получать информацию об изменении цен на определенные товары. У МНС есть такая база, и мы выясняем, можно ли организовать это в рамках рекомендаций МВФ и требований к регистрируемому товару. Взаимодействуем с операторами мобильной связи по вопросу определения туристического потока. Россияне, которые часто к нам приезжают, порой остаются неучтенными, ведь очень сложно с открытой границей определить количество индивидуальных туристов. Поэтому помимо данных обследований системы Минтранса, Министерства спорта и туризма, будем подключать информацию Минсвязи.

- Белстат очень активно использует на своем интернет-ресурсе визуализацию. Это тоже дань времени?

- Мы предпринимаем попытки не только дать голую цифру, но и визуализировать, показать динамику. Два программных продукта у нас уже позволяют визуализироваться самостоятельно - это Национальная платформа представления отчетности по достижению Целей устойчивого развития и портал о детях. Там можно самостоятельно строить таблицы и графики, отбирая нужные показатели и периоды. Мы плотно работаем над тем, чтобы визуализировать отраслевую статистику. Например, наша визуализация энергетического баланса страны признана одной из лучших практик, которая приводится в пример на сайте Международного энергетического агентства. Работаем по визуализации инновационных показателей, национального перечня показателей цифрового развития экономики.

- В каких отраслях наиболее сложная методология сбора и упорядочения статданных?

- В каждой статистике есть свои нюансы и сложности. Например, в промышленности респонденты должны заполнить и представить нам очень большой перечень товаров, которые они производят. Даже в электронном формате это весьма трудоемко. По внешней торговле или услугам тоже проблематично перечислить всю номенклатуру - это большая нагрузка на респондента, и выборочное обследование домашних хозяйств по изучению занятости, доходам также нагрузка на наших работников и респондентов, которые должны заполнять дневники обследований, все учитывать, взвешивать. Нет простых статистик и простых методологий. То же самое и в демографической статистике: работники проверяют совместно со Следственным комитетом причины смерти в каждом конкретном случае. Или в АПК - наши работники районного звена проделывают колоссальную работу, каждый день обучая новых специалистов сельхозорганизаций, как правильно заполнять отчетность, вплоть до того, что делают это вместе с ними. Или возьмем показатель по созданию новых рабочих мест. Наше районное звено знает каждого, кто был взят на новое рабочее место, потому что вопрос достоверности - наша основная задача. Если представители органов статистики сомневаются в информации, полученной от респондента, то запрашивают первичные документы, чтобы было документальное подтверждение о принятии человека на новое рабочее место.

- Данные статистики не только ложатся в основу государственных стратегий и планов, но и публикуются в открытом доступе. Какая информация оказывается наиболее востребованной у населения, получает больший резонанс?

- Вне конкуренции заработная плата и инфляция. Когда мы выпускаем тематические сборники, информация из них расходится как горячие пирожки. Например, после выхода сборника по теме окружающей среды неделю появлялись публикации о самых разных проблемах в этой сфере. Каждый день, читая прессу, мы видим свои цифры. Разброс тем большой: не только уровень доходов населения и безработица (кстати, сейчас ситуация с ней улучшилась), но и запасы готовой продукции, строительство жилья, здоровье населения, зеленая экономика.

- Белстат проводит множество интересных тематических выборочных обследований. Какие самые запоминающиеся или удивительные данные они позволили выявить? Есть ли в плане на 2020 и 2021 годы новые "полевые работы" в поисках открытий?

- Проводя выборочные обследования домашних хозяйств по уровню жизни, мы можем закладывать тематические модули. Например, изучили таким образом отношение населения к здоровому образу жизни. Оказалось, подавляющее большинство белорусов считают крепкое здоровье и понимание в семье более значимыми ценностями, чем материальный достаток, хорошее образование, работа, общение и другие социальные ориентиры. Максимальное количество баллов ценности здоровья присвоили 82% женщин и 74% мужчин. Около 90% населения согласны с утверждением, что состояние здоровья зависит прежде всего от них самих, но в повседневной жизни многие пренебрегают нормами, ленятся. Только 8% респондентов указали, что ведут активный и здоровый образ жизни, четверть населения в свободное время занимается физкультурой и спортом.

Интересную информацию удалось получить по итогам проведенного в 2015 году выборочного обследования по изучению использования суточного фонда времени населением. На одни и те же виды деятельности женщины и мужчины тратят разное время. Работающие мужчины в среднем за день недели трудятся на 40 минут больше, чем работающие женщины. Те в свою очередь на 1 час и 44 минуты в день дольше занимаются ведением домашнего хозяйства. Кстати, хотя готовкой, мытьем посуды в подавляющем большинстве занимаются женщины, более 90% из них удовлетворены распределением обязанностей в семье.

Мы не задумываемся, как используем свое время на протяжении жизни. Если рассмотреть эту картину на примере среднестатистических белоруски и белоруса с учетом средней продолжительности жизни (79 лет и 68,9 года соответственно), то можно составить следующий бюджет времени. Сон занимает 28,8 года у женщин, 24,9 года у мужчин; просмотр телевизора: - 5,7 года у женщин и 6,2 года у мужчин; прием пищи - 4 года у женщин и 3,9 года у мужчин; приготовление пищи - 4 года у женщин и 0,7 года у мужчин; чтение художественной литературы - 6 месяцев у женщин и 3,5 месяца у мужчин.

В начале нынешнего года мы провели опрос по теме "Принятие решений в домашнем хозяйстве". Оказалось, что в большинстве семей ответственный выбор при распоряжении финансовыми средствами, совершении крупных покупок, воспитании и образовании детей совершается партнерами совместно. Но в вопросе повседневных покупок 74% женщин решение принимают самостоятельно. Совсем небольшой процент женщин зависит от мнения партнера при выборе места работы, получения образования, активной социальной жизни.

В будущем мы планируем изучить отношение к системе здравоохранения. Недавно совместно с ЮНИСЕФ провели исследование по изучению положения лиц с ограниченными возможностями, завершили обследование по изучению положения детей и женщин. После проведения переписи хотим проработать возможность изучения темы насилия в отношении женщин в семье с учетом методологии ЮНИСЕФ или ООН - сделать отдельный модуль для выборочного обследования домашних хозяйств.

- Насколько Белстат готов к переписи населения, как будет протекать работа, позволят ли новые методы обеспечить участие каждого белоруса?

- Мы предложим населению три способа переписаться. С 4 по 30 октября будут работать стационарные переписные участки, будем информировать людей о расположении таких пунктов и времени их работы. С 4 по 18 октября можно будет переписаться по интернету. До 20 октября мы проведем сверку, чтобы исключить из списков уже заполнивших опросные листы людей. К ним переписчики с планшетами не пойдут: с 21 октября они начнут работать по оставшимся адресам. Переписавшиеся по интернету получат соответствующие сертификаты, которые смогут предъявить как подтверждение в случае, если переписчик к ним все же придет. Бумажные носители будут использоваться лишь в исключительном случае.

Мы предполагаем, что все это позволит переписать максимальное количество людей. Напомню, на 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. Кроме того, мы сможем обеспечить высокое качество данных. В переписные листы уже заложены логический и арифметический контроль. И даже в интернете, когда сам человек будет вносить противоречивые данные (например, случайно набрав не ту цифру), будет всплывать окошко, в котором ПО обратит его внимание на нестыковку и предложит поменять ответ. Без этого к следующему блоку перейти будет невозможно.

- А как переписаться военнослужащим, людям, находящимся в закрытых учреждениях, больницах?

- Для этого плотно работаем с МВД, Минобороны, Госпогранкомитетом, чтобы в специализированных учреждениях (это могут быть и больницы, интернаты, где предусмотрено постоянное проживание людей) были назначены свои переписчики. Мы их обучаем и обеспечиваем планшетами. 21 августа как раз было такое занятие - собирали представителей силовых структур, Минздрава и МИД.

- На какие вопросы мы узнаем ответы благодаря переписи и когда?

- Главная идея переписи - правильно посчитать, сколько нас. Раз в 10 лет мы также получаем информацию о количестве домохозяйств. Ни из каких иных административных источников получить ее в таком объеме невозможно. Количество семей с детьми, какие это семьи, полная информация об образовании населения, в том числе будем спрашивать о дополнительном образовании, образовании через всю жизнь. Сегодня это серьезная тема для всего мирового сообщества. Еще одна актуальная тема - миграция. Будем спрашивать, почему не работают на территории Беларуси, узнаем и о масштабах внутренней миграции. Перепись дает уникальную возможность выяснить, где живут и работают люди на самом деле, как распределены трудовые ресурсы, сколько молодежи и пожилых. С учетом этого потом будут строиться все прогнозы, параметры развития конкретных регионов, определят, где строить детские сады, кому нужна социальная помощь.

Первую информацию о численности населения мы предоставим в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - мы получим в июле 2021 года.

- Для чего это новшество в переписных листах? Как будет использоваться такая информация?

- ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - рекомендует раз в 10 лет проводить сельскохозяйственную перепись. В Беларуси от юридических лиц и фермерских хозяйств мы получаем стопроцентную информацию, но не знаем в полном объеме о личных подсобных хозяйствах (с ними работаем выборочно), и совершенно не имеем информации об огороднических, дачных, садоводческих товариществах, индивидуальных коттеджах в городе, которые на придомовом участке выращивают какую-то продукцию. Даже если это для собственного потребления, по международным стандартам такая продукция тоже учитывается в валовой продукции сельского хозяйства. Чтобы мы правильно оценивали и предоставляли данные и правительству, и на международном уровне, нам необходимо, чтобы население заполнило этот опросник. Ни налоговой, ни контрольным органам ничего передаваться не будет, эта информация необходима исключительно Белстату, который использует ее в аналитических целях - чтобы посчитать валовую продукцию сельского хозяйства страны и представить агрегированные данные для подготовки программ по продовольственной безопасности.

- Одна из важных задач Белстата - интегрировать национальную методологию статотчетности в международную: только так можно корректно определить место Беларуси в различных мировых рейтингах. Есть ли примеры, когда совершенствование статсистемы помогло нашей стране оказаться на лучших позициях?

- Большинство рейтингов, действительно, основывается на данных статистики, а если они не найдены - на оценках экспертов. В случаях, когда мы видим, что оценка эксперта не совпадает с данными нашей статистики, обращаемся в соответствующую международную организацию, которая курирует эти вопросы, и просим оказать техническую помощь. К нам направляется эксперт, чтобы определиться по источникам информации, правильности формирования этого показателя и сделать вывод о сопоставимости национальной статистики с требованиями, которые предъявляет та или иная международная организация.

У нас такие прецеденты были, например по младенческой смертности. Приглашался эксперт, и сегодня везде, на всех сайтах международных организаций, используется только национальная статистика. Недавний пример - статистика потребления алкоголя. Совместно с Минздравом была проделана титаническая работа, чтобы доказать ВОЗ, что мы все сделали строго в научных рамках. Была создана рабочая группа на базе Минздрава совместно с БГЭУ, приглашали экспертов-наркологов, экономистов и других заинтересованных, которые даже опрашивали фокусные группы (злоупотребляющих спиртным). Проводились дополнительные обследования. В результате нам удалось построить методологию, которую сегодня мировые эксперты называют образцовой. ВОЗ предложила нам разместить на их сайте эту методологию как пример для определения уровня потребления незарегистрированного алкоголя. Полученная таким образом цифра признана корректной, и мы три года можем не возвращаться к этой теме.

Или, например, показатель фактической безработицы. Всемирный банк раньше всегда ставил свою оценку на основе данных предыдущей переписи, потому что у нас были данные только по официально зарегистрированной безработице. С 2012 года при технической помощи и поддержке Всемирного банка мы внедрили в статистическую практику выборочное обследование по изучению занятости. И сейчас на постоянной основе ежеквартально получаем эту информацию. Ее используют и Всемирный банк, и Международная организация труда.

- Как бы вы описали коллектив органов статистики?

- Белстат - это очень дружный, замечательный коллектив, так уж вышло, что преимущественно женский. Умелицы и творческие натуры. Например, недавно провели конкурс по визуализации отраслевой статистики по разным направлениям (демографии, экономике, образованию) - нам прислали 70 презентаций, в том числе из территориальных органов госстатистики. Такие оригинальные и качественные работы, что хотим вывесить эти примеры визуализации на сайте и даже дополнить отдельные блоки статистики. С таким коллективом даже самые сложные задачи по плечу.

- Спасибо за беседу и с праздником!

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-