Медведева: наш вклад в развитие страны сегодня - отдать свой голос на референдуме

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в общении с журналистом БЕЛТА рассказала о важности участия в референдуме и поддержании изменений в Конституцию.

Инна Медведева рассказала, что неоднократно была на предприятиях и разговаривала с работниками на тему внесения изменений и дополнений в Конституцию. "На самом деле, это суперважно. Во-первых, изменения в проекте Конституции все жизненные. Там нет придумок со стороны, которые были бы не приземлены к существующим реалиям. Сегодня действительно возникла необходимость усилить тематику социальной защищенности, исторической правды", - отметила Инна Медведева.

Глава Белстата также отметила, что надо остановить переписывание истории, нужно помнить тот подвиг людей, которые принесли мир и свободу нашему народу и нашей стране, помнить тот геноцид, которому подверглась Беларусь. В каждой семье есть люди, которые либо воевали, либо погибли в условиях геноцида, ведь Беларусь в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего жителя.

Инна Медведева также подчеркнула, что Конституция нацелена на инновационное развитие страны и затрагивает каждого человека. "Предлагаемые изменения позволят пойти вперед, поддержать то, что есть, и осознать, что у нас красивая страна, которая добилась больших результатов. И это не пустые слова. Белстат видит рейтинги, где Беларусь уже давно все выполнила и перевыполнила, мы уже ставим совершенно иные задачи", - сказала Инна Медведева.

Как отметила глава Белстата, в Беларуси очень низкие показатели малообеспеченности, и тема нищеты неактуальна. На высоком уровне сегодня находится и здравоохранение. "Сегодня, в пандемию, наши врачи делают невозможное, ставя на ноги людей со сложными пневмониями, которые отягощены хроническими заболеваниями. То, что мы сохранили коечный фонд, как показала практика, было правильным решением, - сказала Инна Медведева. - Высококлассные медицинские специалисты лечат не только больных ковидом, но и людей с другими заболеваниями, помогают выхаживать недоношенных детей".

Глава Белстата добавила, что больших успехов достигла и сфера образования. "Наша страна выигрышно смотрится и по показателям образования. Нам есть чем гордиться", - сказала председатель комитета.

Инна Медведева отметила заметные преображения Беларуси. "За без малого 30 лет независимости республика преобразилась. Я каждый месяц бываю в районных центрах или в сельхозорганизациях - все ухоженное, все красивое. Наша страна нацелена на то, чтобы каждый человек получал удовольствие от жизни в ней,- отметила Инна Медведева. - Должны и мы внести свою частичку в развитие страны. А наш вклад и главный шаг сегодня - не только качественно работать на своем рабочем месте и правильно выполнять свои задачи, но и отдать свой голос на референдуме". Как отметила председатель комитета, мы голосуем за развитие и будущее нашей страны, за то, чтобы она сохранила свою социальную направленность и была миролюбивой. Единственное, чего мы хотим, чтобы нашу независимость и суверенитет уважали все.

"Я досрочно проголосовала, как только открылось голосование, 22 февраля. Все замечательно организовано, все очень хорошо и удобно", - поделилась Инна Медведева.-0-