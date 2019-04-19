Медвузы увеличат набор педиатров и средних медработников

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские вузы Беларуси с нового учебного года увеличат набор педиатров на 200 человек и средних медработников - на 500 человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Проблема педиатрических кадров - наследие того не совсем продуманного решения, когда были закрыты педиатрические факультеты. Мы еще не набрали ту необходимую массу специалистов, которая бы покрыла текущее убытие, - сказал Валерий Малашко. - Мы были поддержаны в этом году на уровне правительства, чтобы увеличить набор в медицинские вузы на 200 студентов. Это целевая и бюджетная формы обучения".

Кроме того, будет увеличен на 500 человек набор средних медработников. "Развивается частное здравоохранение, в связи с чем наблюдается отток кадров из государственных учреждений. Мы будем возмещать это в том числе повышенным приемом", - сказал Валерий Малашко.

Тема кадрового обеспечения всегда стояла достаточно остро, добавил министр. Но потребность в медицинских кадрах есть во всем мире. Сегодня важно работать в том направлении, чтобы молодые специалисты закреплялись на рабочих местах: должно быть достойное рабочее место, уровень заработной платы, жилье. "И многим это удается. Сегодня укомплектованность на уровне первичного здравоохранения в районах очень даже неплохая", - сказал Валерий Малашко.

Говоря в целом о развитии системы здравоохранения, министр отметил такие важные достижения, как четко выстроенная многоуровневая система оказания медпомощи гражданам, доступность оказания как плановой, так и экстренной медпомощи. Достаточно активно перестраивается первичное звено, внедряются высокие технологии. Развиваются межрегиональные центры, которые оснащаются ангиографическими комплексами, компьютерными томографами, магнитно-резонансными томографами. Все это направлено на повышение качества жизни и улучшение здоровья нации в целом.-0-