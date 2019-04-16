16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм поступления выпускников педклассов применят к выпускникам аграрных, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.
"Первый выпуск аграрных классов состоится в 2020 году. Планируется, что именно тогда заработают подходы, подобные подходам, связанным с приемом на педагогические специальности", - рассказал Сергей Касперович.
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