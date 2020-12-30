Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка на депутатов местных советов всех уровней и актив крупнейших общественных объединений при выдвижении делегатов VI Всебелорусского народного собрания логична и объективно оправдана. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился руководитель рабочей группы республиканского оргкомитета по подготовке собрания, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

"Это люди, которые уже имеют определенный мандант от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий и трудовых коллективов. У них есть опыт участия в общественных дискуссиях. Кроме того, им хорошо знакома архитектура принятия управленческих решений - от внесения предложений до их практической реализации. Ведь сегодня мало предложить идею, важно четко понимать, как ее осуществить, и что это даст для страны в итоге", - уверен Андрей Кунцевич.

По его словам, именно чувство ответственности за принятые решения отличает сегодня тех, кто активно участвует в широком диалоге о дальнейшем развитии Беларуси, и тех, кто пытается его игнорировать или дискредитировать.

"Более того, складывается впечатление, что последние просто не в состоянии сейчас предложить обществу что-то стоящее, что способствовало бы его развитию и росту. Деструктивная риторика по забугорным суфлерам многим уже изрядно поднадоела и ничего другого кроме раздражения у людей не вызывает", - отметил заместитель главы Администрации Президента.-0-