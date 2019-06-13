Механизм закупок в здравоохранении будет совершенствоваться - Караник

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм закупок в здравоохранении будет совершенствоваться, заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
Законодательная база в этом плане разработана. Вопрос заключается в правоприменении. Предстоит усовершенствовать механизмы закупок, обеспечивая контроль и открытость процедуры на всех этапах. В связи с этим работа организаций, которые занимаются закупками, будет подвергнута ревизии. По словам министра, важно убрать влияние личного фактора.
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