Механизмы поддержки кооперации и взаимных инвестиций важны для интеграции в СГ - Рунец

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизмы поддержки кооперации и взаимных инвестиций важны для интеграции в Союзном государстве. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец во время заседания Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в онлайн-формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заседание Совета делового сотрудничества становится хорошей традицией и важной составляющей Форума регионов Беларуси и России. На мой взгляд, это действительно эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах", - сказала Татьяна Рунец.

Сенатор отметила, что на этапе постковидного восстановления и государство, и отдельно взятый бизнес решают сложные задачи, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, эффективно и последовательно развивать свои конкурентные преимущества, укреплять инвестиционный потенциал. "Думаю, что в решении этих задач для субъектов хозяйствования Беларуси и России важную роль играет фактор интеграции, наработанные связи между отдельными регионами наших стран. Данные торгового баланса подтверждают этот тезис. Рассчитываем, что наш взаимный товарооборот будет и дальше прирастать", - подчеркнула она.

"Самое важное - устранение барьеров на пути расширения экономического сотрудничества, улучшения условий для работы бизнеса в обеих странах. Реализация совместных проектов, механизмы поддержки кооперации и взаимных инвестиций - ключевые условия для полноценной интеграции и дальнейшего строительства Союзного государства. Полагаю, что важное значение для повышения эффективности торгово-экономических связей между нашими странами будет иметь и работа Белорусско-российского делового совета", - добавила Татьяна Рунец.

Заседание Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России организовано Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации во взаимодействии с Советом Республики Национального собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального собрания РФ. Участники заседания обсудили вопросы развития механизмов межпалатского сотрудничества, текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления кооперации на уровне регионов, успешные совместные проекты, вопросы обеспечения равноправного доступа российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух стран, а также другие вопросы системного характера, возникающие при взаимной торговле и экспорте продукции в третьи страны.-0-