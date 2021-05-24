Мексиканский культурный фестиваль пройдет в БГУ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский культурный фестиваль - 2021 пройдет с 25 мая по 3 июня в БГУ. Инициатива направлена на популяризацию культуры стран Южной Америки, развитие сотрудничества с мексиканскими университетами, а также поддержку международного фестивального движения и творческого обмена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В торжественной церемонии открытия примут участие представители посольств Кубы, Венесуэлы и Мексики. В этот день состоится презентация выставки фоторабот "Cozar Nostra: Плакаты Ксавьера Козара".

В течение семи дней пройдет показ лучших работ мексиканского, кубинского и венесуэльского кинематографа на испанском языке с русскими субтитрами. Среди них драматические фильмы Артуро Рипштейна "Святое ведомство" и "Империя судьбы", комедийная картина Томаса Гутьерреса "Клубника и шоколад" и другие.

В рамках фестиваля также пройдет цикл образовательных лекций. Магистр истории Мексиканского университета Веракрусана Карлос Крус расскажет об истории Мексики, а переводчик и преподаватель испанского языка Виктория Гуринович рассмотрит вклад Мексики в мировую культуру, представитель посольства Кубы в Беларуси Марта Ольга Каррерас Ривери раскроет тему мультикультурности своей страны.

Вход на фестиваль свободный.

Первый Мексиканский культурный фестиваль прошел в 2019 году в Минске на базе Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Организаторами мероприятия выступают Мексиканский университет Веракрусана и БГУ.-0-