Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки используют тему прав человека и гуманитарную повестку для продвижения своих интересов в других странах. Такое мнение высказал координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Права человека, гуманитарная повестка используются рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, для продвижения своих интересов в других странах", - сказал Денис Мельянцов.

По словам политолога, международная политическая система работает следующим образом: если у государства есть ресурсы, оно будет продавливать свои интересы всеми возможными способами.

Он привел в пример ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". США хотят продавать свой газ на европейский рынок, поэтому им этот проект невыгоден по экономическим причинам. Есть здесь и политический момент: сотрудничество Германии и России поменяет расстановку сил в Европе. "Поэтому здесь используются и Навальный, и противодействие российскому влиянию, и целый набор таких вещей, которые, казалось бы, красивые, важные. Но если мы посмотрим глубже, найдем там экономические, военно-стратегические интересы", - отметил Денис Мельянцов.-0-