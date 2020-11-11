Меморандум о взаимодействии подписали Исполком СНГ и Международная ассоциация академий наук

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимодействии подписали сегодня Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и Международная ассоциация академий наук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили руководитель Международной ассоциации академий наук, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков и первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Целью документа является создание благоприятных условий для развития и координации международного сотрудничества в области фундаментальной науки, углубление интеграционных процессов в сфере науки и содействие формированию инновационного пространства СНГ.

"Для устойчивого развития Содружества, безусловно, наука играет определяющую роль, - сказал Виктор Гуминский. - Идет активное сотрудничество ученых не только стран СНГ, но и других государств. Науке придается важное значение, без нее движение вперед невозможно. В Международную ассоциацию академий наук входят 16 государств. Этому органу принадлежит ведущая роль в расширении сотрудничества между нашими странами в научно-технической сфере".

Первый зампред Исполкома СНГ отметил, что Международная ассоциация академий наук активно участвует в работе отраслевых органов Содружества. "Подписание меморандума станет толчком на пути дальнейшего устойчивого развития наших государств", - подчеркнул он.

Как добавил Владимир Гусаков, при Международной ассоциации академий наук созданы 24 научных совета по самым различным проблемам научных исследований. В том числе - научный совет по исследованию последствий коронавируса. "С подписанием меморандума нам открываются новые горизонты для сотрудничества с Исполкомом СНГ, - заявил он. - Международная ассоциация академий наук - открытая организация. Мы готовы принимать новых членов и работать на кооперацию, а это расширяет наши горизонты и поднимает значимость ассоциации".-0-