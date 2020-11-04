Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Университетом Аирлангга

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании подписан между Белорусским государственным университетом и Университетом Аирлангга (Индонезия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Подписи во время официальной онлайн-встречи поставили ректоры: от БГУ - Андрей Король, от Университета Аирлангга - Мохаммад Насих.

Согласно меморандуму будут организовываться академические обмены, совместные образовательные и исследовательские проекты, консультации, конференции, семинары, симпозиумы, обмен научно-методическими материалами. Первым шагом в реализации официальных договоренностей станет участие преподавателей БГУ в образовательной программе DECOTA. Она ориентирована на привлечение известных ученых для чтения онлайн-лекций студентам Университета Аирлангга.

Кроме того, студентам БГУ предложено с 16 по 27 ноября бесплатно пройти обучение по онлайн-программе Sura-Bali Community Immersion Program 2020. Она предполагает изучение индонезийской культуры и туристической деятельности в провинциях Восточная Ява и Бали. Организовано обучение Университетом Аирлангга совместно с Христианским университетом Петры и Университетом Удаяна.

До этого БГУ сотрудничал с Индонезией только по контракту между НТП "Унитехпром БГУ" и Global systech medika (Джакарта) на поставку спирометров.

Университет Аирлангга - один из старейших в Индонезии, основан в 1954 году. Расположен в городе Сурабая. В структуру входят 14 факультетов: медицинский, юридический, экономики и бизнеса, фармацевтический, ветеринарной медицины, социальных и политических наук, науки и технологий, психологии, общественного здравоохранения, гуманитарный, моря и рыболовства, сестринского дела, профессионального образования, а также школа магистратуры и аспирантуры. Образовательный процесс обеспечивают свыше 2 тыс. сотрудников, количество студентов - около 39 тыс. Университет входит в топ-5 вузов Индонезии и 5% лучших вузов мира. Имеет партнерские отношения с более чем 130 зарубежными университетами.-0-

Фото пресс-службы БГУ