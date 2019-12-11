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11 декабря 2019, 20:51

Мемориальная доска в честь Янки Купалы открыта в старейшем отеле Братиславы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная доска в честь первого Народного поэта Беларуси Янки Купалы открыта в здании старейшего и одного из наиболее престижных отелей Братиславы - Radisson Blu Carlton. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Словакии.

Классик белорусской литературы останавливался в отеле в 1935 году во время посещения существовавшей тогда Чехословакии в составе делегации советских писателей. Торжественная церемония была организована посольством Беларуси в Словакии и Государственным литературным музеем Янки Купалы при поддержке собственников и администрации отеля.

Обращаясь к участникам церемонии, руководитель белорусской дипмиссии Игорь Лещеня отметил, что история контактов между народами является основой для сотрудничества между любыми государствами. "Это означает, что отношения между Беларусью и Словакией имеют прочный фундамент. Белорусы и словаки - славяне. Похожи наши языки, культура и менталитет. Если мы разговариваем друг с другом, используя только белорусский и словацкий языки, мы можем понять не все, но многое, - добавили в дипмиссии. - Практически совпадает по времени история пробуждения национального самосознания и становления белорусов и словаков как самобытных, самостоятельных народов. Поэтому исключительную важность имеют любые шаги, которые привлекают внимание к истории наших культурных связей и содействуют их развитию". Посол обратил внимание, что это первый на территории Словакии памятный знак представителю Беларуси.

Важность купаловской тематики в двусторонних культурных связях выделила в своем выступлении директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович. Среди знаковых событий, посвященных классику белорусской литературы, - совместное турне деятелей культуры двух стран по купаловскому маршруту на территории Словакии, вышедший на словацком языке в Братиславе при поддержке со стороны Союза словацких писателей сборник стихотворений "А хто там ідзе?".

На церемонии также выступили Мариан Серватка, пропагандист творчества Янки Купалы в Словакии, который в 2008-2013 годах работал послом Словакии в Беларуси, и автор мемориальной доски скульптор Павел Войницкий.

Торжественную церемонию открытия мемориальной доски посетили выпускница Белорусского государственного университета, госсекретарь Министерства образования, науки и спорта Словакии Ольга Нахтманнова, председатель Конституционного комитета Национального совета Словакии, руководитель парламентской группы дружбы с Беларусью Роберт Мадей, представители министерств и ведомств, общественных организаций и творческих союзов Словакии, дипломатического корпуса.-0-

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