Мемориальная доска Василю Быкову открыта в украинском селе Великая Северинка

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол посетил Великосевериновскую объединенную территориальную общину Кировоградской области, где принял участие в торжественном открытии мемориальной доски народному писателю Беларуси, участнику Великой Отечественной войны, одному из освободителей села Великая Северинка Василю Быкову. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Украине.

В мероприятии также участвовали глава Великосевериновской объединенной территориальной общины Сергей Левченко, председатель Кировоградского отделения Союза писателей Василий Бондарь, инициатор открытия мемориальной доски Николай Сергиенко, заведующая Музеем имени Василя Быкова Великосевериновской общеобразовательной школы Галина Губенко, руководство школы и ученики.

Игорь Сокол вручил почетные грамоты посольства представителям села, благодаря которым состоялось это важное событие. В Великой Северинке глубоко чтят память о Василе Быкове.

Во время Кировоградской операции лейтенант Василь Быков командовал взводом 339-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии и участвовал в кровопролитных январских боях 1944 года под Кировоградом, где, как отмечал он сам, "погиб почти весь его батальон, возможно, даже и весь полк". В боях за Великую Северинку Василий Быков был тяжело ранен.

По ошибке он был записан как погибший и значился похороненным в братской могиле в селе. Об этом тогда сообщили его родным. Через 20 лет после войны Василь Быков приехал на место боев около Великой Северинки и долго сидел у обелиска, где среди погибших было выбито его имя. События после ранения послужили основой его повести "Мертвым не больно".

В Великой Северинке благодаря инициативе учительницы Сергиенко Елизаветы Дмитриевны (1937-2019), руководства села и школы, есть улица Василя Быкова, музей его имени в Великосевериновской общеобразовательной школе, уголок Василя Быкова в сельской библиотеке. А сейчас появилась мемориальная доска.

Очень символично, что открытие доски состоялось накануне Дня защитника Украины. Василь Быков пролил кровь, освобождая украинскую землю, и считал деревню Великая Северинка своей второй родиной.

Во время визита состоялись переговоры Игоря Сокола и председателя Великосевериновской территориальной объединенной общины Сергея Левченко.

Игорь Сокол посетил Музей имени Василя Быкова в школе, уголок писателя в сельской библиотеке, передал книги белорусского автора и другую документальную и художественную белорусскую литературу.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным музеем истории белорусской литературы и Музеем Василя Быкова Великосевериновской общеобразовательной школы I-III ступеней. Это позволит сторонам пополнять музейные фонды друг друга экземплярами из литературного наследия, личных архивов, вещами писателя, другими тематическими материалами для сохранения и популяризации творчества и памяти о Василе Быкове в Беларуси и Украине.

Посол Беларуси в преддверии Дня защитника Украины возложил цветы у памятника пограничникам в городе Корсунь-Шевченковский. Памятник расположен на въезде в город со стороны Городища и установлен в честь всех, кто посвятил себя пограничной службе в советское время и в период независимости Украины.-0-

Фото посольства Беларуси в Украине