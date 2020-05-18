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18 мая 2020, 09:00

Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Выгодная инвестиция в комплексе "Минск Мир"

Вы можете арендовать квартиры в Минске, ежемесячно внося немалые суммы в качестве оплаты. А другие умеют считать! И потому покупают квартиры в длительную рассрочку. Те же деньги каждый месяц но за собственное жилье!

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА,

НА 120 МЕСЯЦЕВ,

ОПЛАЧИВАЯ МЕНЕЕ 1% СТОИМОСТИ В МЕСЯЦ!

АКЦИЯ ДЛИТСЯ ДО 30 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА.

ОПЛАЧИВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ, ВЫ УЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КВАРТИРОЙ.

Успейте стать жителем самого масштабного комплекса Европы "Минск Мир"!

Если забронируете квартиру онлайн на официальном сайте застройщика www.bir.by - получаете дополнительный бонус 4000 рублей !

Для застройщика, который стремится к тому, чтобы собственная квартира была доступна для всех белорусов, стремящихся улучшить свою жизнь, решение о внедрении длительной рассрочки было по-настоящему стратегическим. Ведь только в текущем году на эти цели будет направлено более 100 млн евро!

Но этой весной рассрочка стала еще привлекательнее! Уникальная акция "Покупайте сейчас – платите потом!" позволяет каждой белорусской семье приобрести квартиру в рассрочку без первого взноса. Таких условий нет больше нигде в мире!

Финансовый инструмент невероятно удобен и понятен. Вам не нужно идти в отделение банка — договор оформляется с застройщиком. Цена квартиры в рассрочку делится на выбранное количество месяцев рассрочки — и вы четко знаете, сколько будете платить ежемесячно весь период рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Для оформления договора нужен только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе "Минск Мир" цена квартиры, которая продается в рассрочку без первого взноса, делится на 120 – это и будет ваш ежемесячный платеж! Ваш первый ежемесячный платеж станет стартовым платежом!

То, о чем мы говорили с самого начала – ежемесячные платежи по рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но разница огромная. В купленной в рассрочку квартире можно делать ремонт и жить, каждый месяц оплачивая определенную сумму. Выплатив всю стоимость, вы становитесь собственником своей квартиры! А арендное жилью, понятное дело, никогда не перейдет в вашу собственность, сколько бы вы ни заплатили хозяевам.

Акция "Покупайте сейчас — платите потом!" действует на определенные квартиры в разных домах комплекса в различных кварталах. Полный список участвующих в акции квартир опубликован на сайте застройщика.

Дом "Александрия"
Дом "Александрия"

Лобби дома "Александрия"
Лобби дома "Александрия"

Дом "Сидней Люкс"
Дом "Сидней Люкс"

Лобби дома "Сидней Люкс"
Лобби дома "Сидней Люкс"

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"
Лобби дома "Сочи"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

Лобби дома "Ванкувер"
Лобби дома "Ванкувер"

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

Необходимо отметить, что "Минск Мир" – комплекс по-настоящему уникальный. Здесь выверена каждая деталь, спланировано каждое решение. Это без преувеличения "город в городе", в котором будет все, что необходимо для счастливой и комфортной жизни.

Практически в каждом квартале – детский сад или школа.

Практически в каждом квартале запланированы школа или детский сад
Практически в каждом квартале запланированы школа или детский сад

Дворы – без сквозного движения машин, автомобилям место или на плоскостных стоянках вдоль периметра квартала, или на паркингах. Первый из них, девятиэтажный, способный вместить около 800 машин, открыт минувшей осенью возле квартала "Эмиратс Люкс".

Здесь все будет в шаговой доступности: взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, две новые станции метро, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Посреди комплекса будет разбит новый большой городской парк.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Уже началось строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World.

Здесь предстоит построить более 3 млн квадратных метров жилых и коммерческих помещений, и темпы строительства только возрастают. Каждую неделю дома прирастают примерно на один этаж!

Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж
Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж

Первый квартал комплекса, "Эмиратс Люкс", будет полностью завершен уже в сентябре. Сейчас работы ведутся только в доме "Эмиратс Волна", в котором есть еще свободные квартиры в двух последних секциях – 7-й и 8-й. Кроме того, строители ведут отделку торгового центра площадью 4 тысячи кв. метров, возведенного в квартале для торгового обслуживания его жителей.

Квартал "Эмиратс Люкс" комплекса "Минск Мир" будет завершен первым – уже нынешней осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" комплекса "Минск Мир" будет завершен первым – уже нынешней осенью

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Лифты компании OTIS
Лифты компании OTIS

Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием
Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием

Торгово-развлекательный центр
Торгово-развлекательный центр

Акции от застройщика делают мечту о жизни в этом престижном комплексе реальностью для многих белорусских семей! Тем более, что все акции суммируются, и можно использовать все преимущества по максимуму!

Для тех, кто готов внести первый взнос – акция "Платежные каникулы"! Это отсрочка по ежемесячным платежам на 6 месяцев при условии, что покупатель вносит 30% и более от стоимости квартиры при приобретении ее в беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 10 лет.

А если взнос составит 50% – можно получить еще и существенную скидку!

Но даже если у вас нет 30% стоимости квартиры — этот вопрос решаем. Застройщик всегда готов пойти навстречу и предложить индивидуальные условия первоначального взноса!

На акции "Платежные каникулы" по рассрочке с первоначальным взносом можно приобрести любую квартиру в комплексе "Минск Мир".

Кроме того, в комплексе "Минск Мир" действует акция "Минус 10%" – на все дома квартала "Северная Америка". При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10%.

Сэкономить 4 тысячи рублей от стоимости квартиры можно, забронировав ее онлайн на сайте застройщика. Сервис онлайн бронирования неоценим для тех, кто проживает не в Минске или не имеет возможности добраться до офиса продаж из-за напряженного рабочего графика. А еще он чрезвычайно полезен для тех, кто во время пандемии хотел бы ограничить свое пребывание в общественных местах – выбрать и забронировать квартиру можно прямо из дому!

Есть возможность также воспользоваться банковским кредитом. Сейчас, когда потребительское кредитование в стране на длительные сроки практически приостановлено, у застройщика действует партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! Условия очень привлекательные – в первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 9,75%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте уникальные возможности, которые дарят вам весенние акции!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Не тратьте деньги на аренду – приобретайте квартиры для жизни в комплексе "Минск Мир"!

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