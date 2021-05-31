Менее 20% белорусских детей проживают в сельской местности - Белстат

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале этого года в Беларуси проживали 1 860 711 детей в возрасте до 18 лет, что составляет 19,9% от всего населения республики. Большинство из них - городские жители. Такие данные содержатся в статистическом обзоре, опубликованном к Международному дню защиты детей на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В частности, 80,1% детей проживают в городах и поселках городского типа, и только 19,9% детей - в сельских населенных пунктах.

Самый высокий процент детского населения - в Брестской области (21,7%), а самый низкий - в Витебской (18%).

В обзоре также приведены самые популярные имена мальчиков и девочек в 2020 году, по данным Министерства юстиции. Топ-5 у девочек: София, Анна, Дарья, Ксения, Мария. У мальчиков: Артем, Максим, Матвей, Михаил, Александр.

Уход за детьми в раннем возрасте способствует их физическому, социальному и эмоциональному развитию. По данным многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин (МИКС 6), проведенного в 2019 году, с большинством малышей 1-4 лет взрослые члены семьи играют, гуляют на улице, читают им книги с картинками, обучают названиям предметов, счету, рисованию, рассказывают сказки, поют песни. Кроме того, 91% детей в возрасте 3-5 лет посещают образовательные программы.

Уровень развития малышей можно оценить по Индексу детского развития в раннем возрасте. Он рассчитывается как доля детей, которые как минимум в трех из четырех включенных в него областей (физическое, познавательное, социально-эмоциональное развитие, навыки чтения и счета) развиваются в соответствии со своим возрастом. Согласно исследованию, этот индекс в Беларуси равен 86,9%. Хуже всего обстоят дела с чтением и счетом - 36,6%.

Интересные данные показало выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. На начало 2021 года родители 73,8% детей в возрасте до 16 лет считают их состояние здоровья хорошим, 25,2% - удовлетворительным, плохим - 1%.-0-