Менять нормы по охране труда в связи с пандемией коронавируса нет необходимости - Минтруда

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менять нормы по охране труда в связи с рекомендациями по усилению личной гигиены в условиях пандемии нет необходимости. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только вчера появился доклад Международной организации труда 2020 года по вопросам охраны труда, который посвящен ситуации с пандемией коронавируса. Ознакомиться с ним можно на сайте Минтруда и соцзащиты. Там можно найти, что советует МОТ в условиях пандемии по защите работников. По большому счету, этот документ очень близок к тем рекомендациями, которые подготовил ВОЗ и наш Минздрав по поводу соблюдения дистанции, мер гигиены, обеспечения такими средствами индивидуальной защиты, как маски, перчатки, антисептики, самоизоляции при необходимости. Мы отслеживаем и то, что делается в других странах. По большому счету, не видим, чтобы кто-то в связи с этими рекомендациями менял нормы по охране труда. Ведь они не зависят от того, есть эпидемия коронавируса или нет. Эти нормы надо соблюдать всегда, чтобы сохранять здоровье человека", - сказал Игорь Старовойтов.

То есть к нормам по охране труда просто добавилось усиление гигиенической безопасности, которая тоже важна в существующих условиях. В этом направлении в Беларуси работает Минздрав. "Такой подход в русле того, что делается в мире", - заключил Игорь Старовойтов. А контроль за соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию, наличием масок, перчаток, антисептика на предприятиях, по его словам, - это компетенция санэпидслужб.-0-

Минтруда: в Беларуси наметилась тенденция по снижению производственного травматизма "Результаты 2019 года несколько обнадежили: у нас сократился по сравнению с 2018 годом смертельный производственный травматизм, правда, пока ненамного: 144 погибших в 2018-м и 141 - в 2019-м", - привел цифры заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

Внутренний контроль, запрос документов - что изменится в законе об охране труда с этого года Меры по изменению законодательства - это те шаги, которые, по мнению заместителя министра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова, позволят восстановить баланс свободы бизнеса и государственного регулирования в области охраны труда.

Минтруда поможет с разработкой территориальных и отраслевых систем управления охраны труда Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

Минтруда предлагает включить в КоАП ответственность работников за нарушения охраны труда Процент случаев производственного травматизма по вине работников высок: в 2018 году - 56% от всех случаев общего травматизма, в 2019-м - 55%. По смертельным случаям соответственно 46% и 54%.