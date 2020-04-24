Менять нормы по охране труда в связи с пандемией коронавируса нет необходимости - Минтруда

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менять нормы по охране труда в связи с рекомендациями по усилению личной гигиены в условиях пандемии нет необходимости. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Только вчера появился доклад Международной организации труда 2020 года по вопросам охраны труда, который посвящен ситуации с пандемией коронавируса. Ознакомиться с ним можно на сайте Минтруда и соцзащиты. Там можно найти, что советует МОТ в условиях пандемии по защите работников. По большому счету, этот документ очень близок к тем рекомендациями, которые подготовил ВОЗ и наш Минздрав по поводу соблюдения дистанции, мер гигиены, обеспечения такими средствами индивидуальной защиты, как маски, перчатки, антисептики, самоизоляции при необходимости. Мы отслеживаем и то, что делается в других странах. По большому счету, не видим, чтобы кто-то в связи с этими рекомендациями менял нормы по охране труда. Ведь они не зависят от того, есть эпидемия коронавируса или нет. Эти нормы надо соблюдать всегда, чтобы сохранять здоровье человека", - сказал Игорь Старовойтов.
То есть к нормам по охране труда просто добавилось усиление гигиенической безопасности, которая тоже важна в существующих условиях. В этом направлении в Беларуси работает Минздрав. "Такой подход в русле того, что делается в мире", - заключил Игорь Старовойтов. А контроль за соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию, наличием масок, перчаток, антисептика на предприятиях, по его словам, - это компетенция санэпидслужб.-0-