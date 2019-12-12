Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:45 В Бобруйске под колеса автомобиля попала шестилетняя девочка Происшествия
15:44 "Белнефтехим" рассчитывает до конца года решить вопрос по компенсации за загрязненную нефть Экономика
15:44 Потери Беларуси от недопрокачки нефти по "Дружбе" предлагается учесть в тарифах на транзит Экономика
15:44 Белорусские НПЗ в состоянии переработать в 2020 году 24 млн т нефти из РФ - глава "Белнефтехима" Экономика
15:37 В Москве простились с Юрием Лужковым В мире
15:34 В Беларуси утверждены требования к установлению санитарно-защитных зон Общество
15:33 Двух распространителей гашиша и мефедрона задержали под Минском Происшествия
15:25 Беларусь предложила Вьетнаму развивать промкооперацию с выходом на рынки третьих стран Экономика
15:22 A1 сделает доступным покрытие 4G по всей стране Технологии
15:18 Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года Общество
15:16 Сеть LTE в Беларуси расширят за счет станций в диапазоне 800 МГц Технологии
15:12 Самая чувственная коллаборация декабря — солист J:МОРС выступит на одной сцене с детьми с аутизмом Культура
15:08 Белорусская биатлонистка Алина Пильчук заняла 10-е место на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке Спорт
15:06 ФОТОФАКТ: Зима в Турции В мире
15:02 Премия "Лидер потребительского рынка" отметила пятилетний юбилей Общество
15:01 Жительница Копыля взяла в займы почти Br400 тыс. на "расширение бизнеса" Происшествия
14:54 Сборная Латвии разгромила словенцев в матче третьего тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске Спорт
14:46 Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 10 В мире
14:33 Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань выбыл из медальной гонки World Masters в Китае Спорт
14:31 Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в Юго-Восточной Азии - Кочанова Политика
14:28 Карпенко: через студенческие форумы молодежь может донести свое видение системы образования Общество
14:24 ЕС приветствует большое политическое желание Беларуси вступить в ВТО - Паоло Гарзотти Политика
14:12 Гандболистки сборных России, Испании, Нидерландов и Норвегии вышли в 1/2 финала ЧМ Спорт
14:08 Экспортный потенциал "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют представить на 10 выставках за рубежом Экономика
14:07 Частную школу планируют построить в Могилеве Регионы
14:06 Минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары Происшествия
14:00 Беларусь и Армения заинтересованы в обмене опытом расследования уголовных дел Общество
14:00 Недосеков: проект "300 талантов для королевы" - возможность через игру приводить детей в спорт Спорт
13:56 Уголовное дело возбуждено по факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе Происшествия
13:52 Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь Общество
Все новости
Все новости
Общество
12 декабря 2019, 15:18

Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года

С 1 января 2020 года бюджетникам в Беларуси начнут начислять зарплаты по-новому. Соответствующий указ №27 Президент подписал еще 18 января этого года. Но чем ближе время "Ч", тем больше в обществе вопросов: повысится или понизится уровень оплаты труда, появится ли у нанимателей больше возможностей "закручивать гайки" либо, наоборот, только механизмы для повышения зарплат? С учетом того, что работников бюджетной сферы в стране порядка 856 тыс., волнения понятны. Но беспочвенны. Разъясняем почему.

"Изменения в оплате труда работников бюджетных организаций не приведут к снижению уровня доходов этой категории населения на момент перехода на новую систему оплаты труда. Об этом говорит пункт 12 указа, который обязателен для исполнения всеми руководителями бюджетных организаций Республики Беларусь", - подчеркнул первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Зато благодаря новшествам объем законодательства об оплате труда значительно уменьшится, а механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее. За прошедшие годы старая система сильно усложнилась: зарплата состоит из оклада и большого числа доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка.

"Теперь будут оцениваться конкретные результаты труда работника с учетом специфики деятельности", - заключил Андрей Лобович.

За счет чего это станет возможным?

Зарплата будет состоять из нескольких элементов: оклада, который станет выше, стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Стабильная часть оклада должна быть на уровне 50-60%.

Оклад вырастет за счет того, что при его исчислении используется тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменят на базовую ставку. Соответственно, большего размера. Его, как и прежде, ежегодно с 1 января будет определять правительство.

Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Между разрядами будет дифференциация около 6%, что даст больший стимул работнику двигаться вверх по тарифной сетке.

Часть стимулирующих выплат устанавливается централизованно. "Это такие, как надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, которые установлены законодательными актами и постановлениями Совета Министров (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты за ученую степень и ученое звание, за работу в выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и т.д.). Например, многие министерства в своих стимулирующих выплатах определили надбавку молодым специалистам. И она никуда не денется", - добавил Андрей Лобович.

Указом определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10% базовой ставки, от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; от 15 лет и выше - 30%. А вот какие периоды работы засчитываются в стаж - определяет Минтруда и соцзащиты своим постановлением.

"Расширяются права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок. Они устанавливаются с учетом специфики и вклада каждого сотрудника в пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности и других источников, не запрещенных законодательством. Те выплаты, которые существуют в действующей системе и трансформируются в новую, при их номинальном уменьшении должны быть компенсированы другими стимулирующими выплатами. И это должен обеспечить руководитель каждой организации", - сказал первый замминистра.

Если учителю до изменений было начислено, к примеру, Br850, то и после вступления в силу изменений он должен получить не меньше. При этом весь его труд - и классное руководство, и проверка тетрадей, и прочие дополнительные нагрузки - будет учтен. Просто поменяется структура стимулирующих выплат, они будут неким образом унифицированы.

Как тогда зарплаты увеличат?

Новая система оплаты труда не предполагает увеличение заработной платы, но на ее основе рост будет происходить.

"В бюджете Республики Беларусь на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы по отношению к ее размеру в 2019 году не менее чем на 10%", - добавил Андрей Лобович.

В денежном выражении речь идет об увеличении среднемесячной зарплаты с Br843 до Br921 в 2020 году по сравнению с 2019-м.

На зарплаты в бюджетном секторе в 2020 году планируется дополнительно направить около Br1,8 млрд. Объем средств в сумме около Br15 млрд по базовому сценарию развития экономики позволит обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%, выполнить согласованные правительством графики повышения заработной платы педагогических и медицинских работников.

Кстати о медиках

В здравоохранении система оплаты труда очень запутанная. Все принятые в разное время ставки, разряды, выплаты были необходимы для решения конкретных текущих задач, но в итоге привели к сильной перегрузке системы.

"На сегодня у нас более 50 различных доплат. Это сложно. В расчетном листке каждого специалиста более 10 наименований доплат. Для упрощения и вводится новая система оплаты труда. При этом сохранены все отраслевые особенности доплат - молодым специалистам, участковой службе, за работу на скорой медицинской помощи, за высокие технологии - для врачей хирургов. Не забыты и инженеры-физики, которые работают на высокотехнологичном оборудовании, водители машин скорой медицинской помощи, младший медперсонал", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

С 1 января количество наименований выплат сократится до 13: девять стимулирующих надбавок и четыре компенсирующие доплаты. Просто прежние выплаты объединены в новые наименования, а их размеры в денежном выражении суммированы.

Замминистра подчеркнул: в соответствии с указом Президента зарплата с 1 января не должна быть ниже той, которая сложилась по итогам 2019 года. "По всей стране проведены семинары, на которых разъяснялась новая система. Специалисты министерства, управлений и комитетов по здравоохранению готовы дополнительно проконсультировать специалистов планово-экономических отделов учреждений здравоохранения, кадровых служб по вопросам, которые могут возникать при переходе на новую систему оплаты", - обратил внимание Вячеслав Шило.

Некоторых работников сферы здравоохранения взволновал пункт указа, где премии устанавливаются в размере 5% от суммы окладов работников. У медиков в настоящий момент премии составляют более существенный процент за счет использования как планового фонда, так и экономии фонда оплаты труда. "Эти суммы уйдут в надбавку за сложность и напряженность труда, - пояснил замминистра здравоохранения. - Проценты по этим надбавкам значительно выросли. За сложность и напряженность, например, было 50% от оклада, с 1 января - до 200%".

Как рассказали в Минздраве, в каждой организации проведена тарификация должностей и профессий. По каждому работнику и специалисту подготовлены сравнительные таблички: действующие условия, все наименования повышений и что будет в новых условиях. Так, чтобы итог был аналогичный. Каждому работнику табличка выдается под подпись.

Таким образом, зарплаты в отрасли не уменьшатся. При этом имеется график их повышения на следующий год.

"На 2020 год запланирован рост заработной платы до 20%. Для этого в бюджете заложено финансирование - поэтапно в течение года будут приниматься меры для повышения зарплаты" - заключил Вячеслав Шило. Таким образом, делаются серьезные шаги по выполнению поручения главы государства к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза.

По словам Вячеслава Шило, сегодня зарплата врачей в среднем - более Br1,3 тыс. У среднего медперсонала - более Br800. Но в каждом конкретном случае сумма зависит от совмещения профессий, выполнения высокотехнологичных операций, места работы (в сельской местности предусмотрена доплата), работы на скорой медицинской помощи и так далее.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото e-vent.by В Беларуси утверждены требования к установлению санитарно-защитных зон
Премия "Лидер потребительского рынка" отметила пятилетний юбилей
Карпенко: через студенческие форумы молодежь может донести свое видение системы образования
Фото СК Беларусь и Армения заинтересованы в обмене опытом расследования уголовных дел
Фото из архива Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь
Фото из архива Генпрокуратура: все больше детей становятся жертвами киберпреступлений
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно искать новые точки роста в развитии сотрудничества Беларуси и Татарстана
Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития экономических отношений - Лукашенко
Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года
Бизнес-центр премиального класса "БК Капитал Палас" начнет работу в Минске уже весной
Топ-новости
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года решить вопрос по компенсации за загрязненную нефть
Ляшенко рассказал, что мешает Беларуси и Вьетнаму достигнуть товарооборота в $500 млн
Новую стратегию евразийской интеграции рассмотрят на саммите ЕАЭС
Премия "Лидер потребительского рынка" отметила пятилетний юбилей
ЕС приветствует большое политическое желание Беларуси вступить в ВТО - Паоло Гарзотти
МТС активно выходит на рынок комплексных облачных решений
До +4°С будет в Беларуси 13 декабря
"Белнефтехим" подтвердил подписание с РФ нефтяного баланса на 2020 год в объеме 24 млн т
Проект "300 талантов для королевы" помогает вовлечь детей в занятие спортом - Ковальчук
В Беларуси утверждены требования к установлению санитарно-защитных зон
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": обмен валют в устройствах с функцией Cash-in
Афиша выходного дня: забег Санта-Клаусов, Рождественский оперный форум и хоккейные баталии молодежного ЧМ
Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь
Беларусь и Армения заинтересованы в обмене опытом расследования уголовных дел
В Беларуси запустили молодежный YouTube-канал
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.