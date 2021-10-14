Мероприятие "Самая трудная профессия в мире" ко Дню матери объединило студентов из разных стран

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежное крыло Белорусского союза женщин и Республиканский молодежный центр провели для обучающихся в Беларуси студентов разных стран мероприятие на тему "Самая трудная профессия в мире", посвященное Дню матери. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в БСЖ.

Лидеры молодежного крыла БСЖ Диана Мишура и Алина Артымонова на встрече обратили внимание: в стране проходит Год народного единства и поэтому возникла идея объединить белорусских и иностранных студентов, организовать коворкинг для них. Кстати, в вузах Беларуси обучаются более 25 тыс. иностранных студентов.

На встрече речь шла о том, как важно повышать престиж семьи и материнства, формировать доброе отношение друг к другу, уважение к родителям, сплачивать семьи. Было рассказано об истории празднования Дня матери в Беларуси и в зарубежных странах. Через интерактивные формы взаимодействия участники поделились своими портретами идеальной мамы.

Была отмечена заинтересованность этой темой молодых людей из разных стран, в том числе представителей студенческого сообщества Узбекистана, Китая, Республики Корея, Египта, Туркменистана, Японии. Все смогли поделиться традициями этого праздника, узнать о его особенностях в нашей стране. Участники пожелали, чтобы таких мероприятий в жизни студентов было еще больше.-0-