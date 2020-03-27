Мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России отменены из-за коронавируса

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России, который в двух странах отмечается 2 апреля, отменены из-за коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко.

Она отметила, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Москве запрещено проводить публичные мероприятия, поэтому торжественное собрание по случаю праздничной даты организаторы вынуждены были отменить. Что касается торжеств в Минске, то на них из-за сложностей с пересечением российской границы и необходимости находиться по приезде в самоизоляции не сможет попасть значительная часть российской делегации, в том числе деятели искусств. Поэтому их тоже решено отменить.

Перенесена на более поздний срок и традиционная пресс-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России. "Дата будет уточнена позднее", - проинформировала Елена Овчаренко. "Надеемся, что это наше традиционное мероприятие состоится в ближайшее время", - добавила она.-0-