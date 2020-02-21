Мероприятия ко Дню родного языка проходят в школах Беларуси

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью сохранения языка как культурного наследия белорусского народа ежегодно 21 февраля в учреждениях общего среднего образования отмечается Международный день родного языка, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Во время праздника проводятся тематические воспитательные часы, конференции, семинары, литературные гостиные, Недели белорусского языка, конкурсы, творческие встречи с деятелями искусства, учеными, писателями. Кроме того, организуются книжные выставки, посвященные творчеству белорусских писателей, выпускаются настенные газеты, проводятся презентации художественных произведений, работают виртуальные музеи, этнографические комнаты, мини-музеи, уголки декоративно-прикладного искусства, где учениками проводятся экскурсии на белорусском языке.

На сайтах учреждений общего среднего образования размещается информация по вопросам развития белорусского языка и литературы, интересные сведения о жизни и творчестве белорусских поэтов и писателей, других известных людей Беларуси.-0-