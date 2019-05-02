2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит", сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается праздничных мероприятий, они все объединены единой темой, единым девизом - "Беларусь помнит". Это обусловлено тем, что нынешний год - это год 75-летия освобождения Беларуси, и тем, что такая акция, как "Беларусь помнит", которая зародилась в стране уже давно, стала поистине народной. Каждый год люди собираются, идут шествием на площадь Победы с портретами героев, освобождавших Беларусь, портретами своих родных и близких. Возлагают там венки, цветы. Прекрасная традиция памяти в нынешнем году пройдет красной нитью через все наши крупнейшие мероприятия", - сказала Ирина Дрига.

Во Дворе Республики 8 мая состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Его главным символом станет поезд Победы, который будет на сцене и визуально. "Это своеобразная машина времени, благодаря которой мы вместе с участниками концерта пронесемся от предвоенной эпохи, сквозь всю войну и окажемся в современном Минске, когда поезд Победы станет нашим поездом Памяти", - отметила начальник главного управления.

Отличительная особенность концертной программы в том, что она представляет собой взгляд молодого и среднего поколения, современных композиторов и исполнителей на события Великой Отечественной войны. В диалоге поколений незримо примут участие герои войны - реальные люди, которые принимали участие в обороне Беларуси, партизанском движении, освобождении страны. Фотографии этих людей, объединенные символикой акции, будут на видеоэкранах. В концерте примут участие как популярные белорусские артисты, так и молодые исполнители, солисты оперы. Прозвучит премьера песни о войне, автора и исполнителя которой пока держат в секрете.

Концертное действо развернется не только на сцене, но и на крыльце Дворца Республики, в фойе. Все пришедшие сразу же окунутся в атмосферу истинно народного ликования, которое было свойственно первым послевоенным годам, когда участники войны, их семьи радовались тому, что война завершилась.

Местом главных событий празднования 9 мая станет площадь Победы. По традиции утром будет возложение венков. На площадь с четырех сторон придут минчане, гости столицы с портретами своих родных, близких - участников войны, чтобы отдать им дань памяти. Запланирован также театрализованный эпизод "Поклонимся великим тем годам".

Вечером состоится концерт "Беларусь помнит" совместного проекта Белтелерадиокомпании, Министерства культуры, Мингорисполкома "Площадь Победы". Наряду с артистами перед зрителями выступят известные люди, которые расскажут о своих родных, близких, кого затронула война. В завершение - массовое исполнение песни "День Победы" и праздничный салют.

Праздничные концерты, митинги, возложения венков 9 мая и накануне пройдут в каждом регионе Беларуси.-0-