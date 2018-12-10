Меры борьбы с африканской чумой свиней в ЕАЭС обсудят 12 декабря в Москве

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры борьбы с африканской чумой свиней и другими опасными заболеваниями животных в Евразийском экономическом союзе будут обсуждены 12 декабря в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совещание представителей уполномоченных в области ветеринарии органов стран ЕАЭС пройдет в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Всемирной организацией здравоохранения животных. "На совещании обсудят текущую эпизоотическую ситуацию в государствах - членах ЕАЭС, меры борьбы с африканской чумой свиней, ящуром, чумой мелкого рогатого скота, вопросы развития потенциала ветеринарных служб, а также итоги выполнения в 2018 году мероприятий, предусмотренных пилотной программой по реализации меморандума о взаимопонимании, - отметили в пресс-службе. - Планируется рассмотреть проблему антибиотикорезистентности в странах ЕАЭС, разработку национальных и/или наднациональных программ по борьбе с этим явлением, в том числе создание референтных лабораторий (центров)".

Будет обсуждена также подготовка к принятию положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.

В мероприятии примут участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин, руководитель Регионального представительства Всемирной организации здравоохранения животных в Москве Казимирас Лукаускас, руководитель Субрегионального представительства Всемирной организации здравоохранения животных по Центральной Азии Мерике Тайтубаев, представители уполномоченных в области ветеринарии органов стран Евразийского экономического союза.-0-