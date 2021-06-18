Меры по минимизации последствий пандемии подготовлены для экономик стран СНГ

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны СНГ подготовили меры по минимизации последствий пандемии для экономик государств Содружества. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особый акцент хочу сделать на оценке совместных мер по минимизации последствий пандемии, - сказал Игорь Петришенко. - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в наших странах контролируемая, что обусловлено в том числе своевременным принятием согласованных эффективных мер". В связи с этим он выразил признательность российской стороне за помощь в поставке противовирусных вакцин и передачу технологий для ее производства.

"В продолжение нашей работы сегодня нам предстоит рассмотреть и одобрить дорожную карту по выполнению раздела "Меры по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19 для экономики государств - участников СНГ" плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, - сообщил вице-премьер. - Документ подготовлен на основе предложений стран Содружества".

"Этот документ представляется актуальным, поскольку мы пониманием, что с ковидом нам придется сосуществовать еще, возможно,не один год, - подчеркнул Игорь Петришенко. - И эпидемиологическая ситуация в мире может качнуться в любую сторону. Пример Индии тому подтверждение".

По мнению вице-премьера, благодаря взаимной поддержке страны СНГ не только устояли и предотвратили лавинообразный рост заболеваемости, но и оперативно предприняли совместные меры, направленные на оживление взаимной торговли и наращивании экономических показателей. "Конечно, прошедший год был непростым, - констатировал он. - Тем не менее, благодаря принятым совместным мерам показатели в большинстве стран Содружества в 2020 году оказались в пределах рекомендованных значений, характеризующих относительную макроэкономическую стабильность. Темпы снижения ВВП в целом по СНГ оказались в два раза ниже, чем в странах Евросоюза. При этом страны СНГ уложились в рекомендованные значения дефицита консолидированного бюджета, государственного долга и уровня инфляции. Все это в очередной раз подтверждает, что наши государства обладают необходимым запасом прочности, а интеграционные механизмы Содружества позволяют принимать своевременные действенные решения в острых кризисных ситуациях".-0-