Меры по обеспечению правопорядка во время референдума обсудили наблюдатели от СНГ и МВД

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась встреча представителей Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь с первым заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности Юрием Назаренко. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

Стороны обсудили темы, касающиеся подготовки и проведения референдума. Юрий Назаренко проинформировал о мерах, предпринимаемых министерством для обеспечения правопорядка в дни голосования, противодействия возможным провокациям и недопущения беспорядков.

По его словам, во время досрочного голосования и в основной день референдума на каждом участке будет круглосуточно дежурить милиция. Кроме того, к охране общественного порядка планируется привлечь добровольные народные дружины.

Юрий Назаренко подчеркнул, что сегодня в республике складывается спокойная оперативная обстановка. Зафиксированы единичные случаи угроз в отношении членов участковых комиссий, по которым сотрудниками милиции оперативно проведена проверка. По факту направления угроз возбуждено три уголовных дела.

В свою очередь руководитель штаба миссии Леонид Анфимов рассказал о полномочиях и принципах работы миссии, порядке ее формирования, отметив, что долгосрочные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу подготовки и проведения референдума в регионах Беларуси. Состоялись встречи представителей миссии с руководством ЦИК, Верховного суда и Генеральной прокуратуры.

По словам Леонида Анфимова, процесс формирования миссии завершается. Планируется, что в ее состав войдут около 120 человек, представляющих государства - участники СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ и Постоянный комитет Союзного государства.

По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии по информированию Миссии наблюдателей от СНГ о деятельности органов внутренних дел в соответствии с их компетенцией в период кампании по референдуму.-0-