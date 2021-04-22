Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Лукашенко отметил "большую человеческую нотку" в послании Путина Федеральному собранию Президент
18:42 Состоялась символическая выкладка стены учебной аудитории к 100-летию БГУ Общество
18:39 "Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу Президент
18:36 Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве Политика
18:32 Минобороны выделило транспорт для подвоза питьевой воды в районы Минска Регионы
18:29 Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ Президент
18:28 Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома Общество
18:25 Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно Президент
18:21 Встреча Лукашенко и Путина проходит в Москве Президент
18:18 График работы больниц и поликлиник изменится на праздники в мае Общество
18:13 Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси на 50 м брассом Спорт
18:09 МОК организует Олимпийскую виртуальную серию в киберспорте Спорт
18:07 На подготовку к "Дажынкам-2021" в Шумилино будет выделено около Br26 млн Регионы
18:02 СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск Происшествия
17:57 Власти Молдовы решили ослабить карантинные меры В мире
17:57 Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Минске Происшествия
17:55 Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ Регионы
17:53 Вопросы перевозки опасных грузов и промышленной безопасности можно обсудить на правовом форуме Общество
17:52 МВД: продолжаются атаки сваттеров, в большинстве случаев "минерами" оказываются дети Общество
17:45 МАРТ раскрыл картельный сговор на рынке средств защиты растений Происшествия
17:45 Ангелина Малащенко стала чемпионкой Беларуси на дистанции 200 м брассом Спорт
17:42 "Белтаможсервис" победил в конкурсе "Экспедитор года - 2020" Экономика
17:38 Минлесхоз опроверг фейки о "беспощадной вырубке лесов" Общество
17:27 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте Спорт
17:26 Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна - Карпенко Общество
17:23 В Могилеве из-за понижения температуры включают отопление в жилых домах Регионы
17:22 Шерстнев о состоянии дорог: если "Витебскоблдорстрой" не справляется, можно задействовать районы Регионы
17:09 Лесхозы переоснастят парк пожарных автомобилей Общество
17:04 Пучков: слава богу, что попытка государственного переворота в Беларуси не получилась Общество
16:58 Страны ОДКБ намерены провести международный форум обеспечения коллективной безопасности Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 апреля 2021, 18:28

Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома

Фото ОИОС УВД
Фото ОИОС УВД

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противодействие киберпреступности в формате круглого стола и режиме видеоконференции обсудили сегодня на базе Управления внутренних дел Миноблисполкома, сообщили БЕЛТА в УВД.

Исполняющий обязанности начальника УВД Виталий Козлов отметил, что сегодня необходима реакция со стороны государственного аппарата и правоохранительных органов на данные преступления. Основная цель - создать условия, при которых невозможна реализация преступных схем на территории нашей страны. Воздействие в основном идет извне, в первую очередь из России и Украины. Отрабатываются схемы, при которых потерпевшие теряют деньги.

"В Беларуси необходимо создавать сложные условия для такой интернет-интервенции в виде изменения законодательства, невозможности проведения моментальных платежей и мгновенного обогащения, максимальной информированности граждан о соблюдении мер элементарной безопасности, - подчеркнул Виталий Козлов. - Киберпреступники не гнушаются ничем. В ходе слепых прозвонов пожилые люди также становятся их жертвами. И грабители могут забрать последние деньги у пенсионерки, которой до конца месяца не на что будет жить. Наша задача - выработать меры адекватного воздействия, максимально быстро и широко донести информацию до граждан, чтобы их обезопасить".

Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Дмитрий Дудков рассказал, что интенсивное развитие информационных технологий, а также расширение сфер применения мобильных технологий, мобильных платежей, интернет-банкинга создает предпосылки для их использования в преступных целях и упрощает процесс получения незаконной материальной выгоды. В 2020 году в Беларуси зарегистрировано свыше 25,5 тыс. киберпреступлений. Из них на Минщине - свыше 3 тыс. А уже в первом квартале этого года на территории области подобных злодеяний совершено более 800.

По итогам первого квартала 2020 года в области сохраняется тенденция увеличения числа киберпреступлений, в том числе особо тяжкой и тяжкой категорий. Таких по области 26, в прошлом же году зарегистрировано не было. Однако поступательно снижаются как темпы прироста их количества, так и ежемесячная численность.

Хищениями в интернете занимаются лица разного возраста, но иногда в них втягивают и детей. Так, в этом году уже выявлено три подобных факта с участием несовершеннолетних. Сотрудниками криминальной милиции, в том числе УВД Миноблисполкома, отрабатываются группы преступников из стран СНГ. Многие из них задержаны, сейчас проверяются схемы, по которым они работали.

О том, какая работа проводится по выявлению киберпреступников, рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности следственного управления УСК по Минской области Артур Вольский. Он также остановился на других способах хищения денег в интернете: на популярных в Беларуси торговых площадках, при заказе еды или покупке билетов в кино.

Ключевым фактором, способствующим совершению мошенничества данного вида, является беспечность и излишняя доверчивость граждан. Тенденция роста киберпреступлений говорит о том, что не все граждане соблюдают рекомендации кибербезопасности. Большинство ошибочно полагает, что проблема их не коснется. Но статистика говорит об обратном.

Также на круглом столе отметили и недостаточную информированность населения по данному вопросу.-0-

Фото ОИОС УВД

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
киберпреступность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото bsu.by Состоялась символическая выкладка стены учебной аудитории к 100-летию БГУ
Фото из архива График работы больниц и поликлиник изменится на праздники в мае
Фото из архива Вопросы перевозки опасных грузов и промышленной безопасности можно обсудить на правовом форуме
Фото из архива МВД: продолжаются атаки сваттеров, в большинстве случаев "минерами" оказываются дети
Фото из архива Минлесхоз опроверг фейки о "беспощадной вырубке лесов"
Игорь Карпенко. Фото из архива Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна - Карпенко
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ Встреча Лукашенко и Путина проходит в Москве
В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала
Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ
Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ
Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Жилищные строительные сбережения: подробно и доступно
Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна - Карпенко
График работы больниц и поликлиник изменится на праздники в мае
СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск
Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома
В Беларуси существенно похолодает
Ангелина Малащенко стала чемпионкой Беларуси на дистанции 200 м брассом
Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке
Пучков: слава богу, что попытка государственного переворота в Беларуси не получилась
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Детские кардиохирурги освоили новые технологии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.