Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противодействие киберпреступности в формате круглого стола и режиме видеоконференции обсудили сегодня на базе Управления внутренних дел Миноблисполкома, сообщили БЕЛТА в УВД.

Исполняющий обязанности начальника УВД Виталий Козлов отметил, что сегодня необходима реакция со стороны государственного аппарата и правоохранительных органов на данные преступления. Основная цель - создать условия, при которых невозможна реализация преступных схем на территории нашей страны. Воздействие в основном идет извне, в первую очередь из России и Украины. Отрабатываются схемы, при которых потерпевшие теряют деньги.

"В Беларуси необходимо создавать сложные условия для такой интернет-интервенции в виде изменения законодательства, невозможности проведения моментальных платежей и мгновенного обогащения, максимальной информированности граждан о соблюдении мер элементарной безопасности, - подчеркнул Виталий Козлов. - Киберпреступники не гнушаются ничем. В ходе слепых прозвонов пожилые люди также становятся их жертвами. И грабители могут забрать последние деньги у пенсионерки, которой до конца месяца не на что будет жить. Наша задача - выработать меры адекватного воздействия, максимально быстро и широко донести информацию до граждан, чтобы их обезопасить".

Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Дмитрий Дудков рассказал, что интенсивное развитие информационных технологий, а также расширение сфер применения мобильных технологий, мобильных платежей, интернет-банкинга создает предпосылки для их использования в преступных целях и упрощает процесс получения незаконной материальной выгоды. В 2020 году в Беларуси зарегистрировано свыше 25,5 тыс. киберпреступлений. Из них на Минщине - свыше 3 тыс. А уже в первом квартале этого года на территории области подобных злодеяний совершено более 800.

По итогам первого квартала 2020 года в области сохраняется тенденция увеличения числа киберпреступлений, в том числе особо тяжкой и тяжкой категорий. Таких по области 26, в прошлом же году зарегистрировано не было. Однако поступательно снижаются как темпы прироста их количества, так и ежемесячная численность.

Хищениями в интернете занимаются лица разного возраста, но иногда в них втягивают и детей. Так, в этом году уже выявлено три подобных факта с участием несовершеннолетних. Сотрудниками криминальной милиции, в том числе УВД Миноблисполкома, отрабатываются группы преступников из стран СНГ. Многие из них задержаны, сейчас проверяются схемы, по которым они работали.

О том, какая работа проводится по выявлению киберпреступников, рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности следственного управления УСК по Минской области Артур Вольский. Он также остановился на других способах хищения денег в интернете: на популярных в Беларуси торговых площадках, при заказе еды или покупке билетов в кино.

Ключевым фактором, способствующим совершению мошенничества данного вида, является беспечность и излишняя доверчивость граждан. Тенденция роста киберпреступлений говорит о том, что не все граждане соблюдают рекомендации кибербезопасности. Большинство ошибочно полагает, что проблема их не коснется. Но статистика говорит об обратном.

Также на круглом столе отметили и недостаточную информированность населения по данному вопросу.-0-

Фото ОИОС УВД