Меры по увеличению пропускной способности на границе Беларуси и Литвы обсудили в ГТК

Во время встречи. Фото ГТК

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете состоялось заседание белорусско-литовской рабочей группы по развитию пограничных пунктов пропуска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили вопросы функционирования пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. В частности, изменение статуса отдельных пунктов упрощенного пропуска на международный и упразднение некоторых в связи с потребностью увеличения пропускной способности на границе. Сторонами согласована позиция о переводе некоторых пунктов пропуска в разряд международных.

В мероприятии приняли участие представители таможенных и пограничных органов Беларуси и Литвы, а также представители иных республиканских органов двух государств.-0-