ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:51 О числе сделок купли-продажи недвижимости теперь можно узнать без подключения к реестру цен Экономика
12:43 Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс. - Собянин В мире
12:43 В Минске военные с оркестром поздравляют ветеранов с Днем Победы Регионы
12:36 Воронюк: от молодого поколения зависит, как будут чтить память героев наши потомки Общество
12:35 Месячник Красного Креста пройдет в Беларуси с 8 мая по 1 июня Общество
12:33 Комиссия МАРТ за I квартал установила четыре факта нарушения антимонопольного законодательства Экономика
12:23 Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году Президент
12:22 Утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы Президент
12:20 Беларусь рассчитывает получить 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время Экономика
12:18 Двое дальнобойщиков продали 700 л топлива работодателя Происшествия
12:10 Экспорт белорусских товаров в Латвию в I квартале составил почти $64 млн Экономика
12:10 Более 1,3 кг насвая изъяли у жителя Мозыря Происшествия
12:01 Правительство Беларуси рассчитывает на долгосрочные контракты по альтернативной нефти - Крутой Экономика
12:00 Новый розыгрыш футбольного Кубка Беларуси начнется 16 мая Спорт
11:58 Макей: участие в мероприятиях к 75-летию Победы - святое дело для каждого гражданина Беларуси Общество
11:57 "Белавиа" отменяет рейсы в Манчестер до октября Общество
11:55 Строительные леса обрушились на юге Санкт-Петербурга В мире
11:54 Лечебный корпус Витебского областного госпиталя "Юрцево" открыли после капремонта Регионы
11:46 До +24°С и без существенных осадков будет в Беларуси в выходные Общество
11:41 Парламент Польши принял закон о проведении президентских выборов по почте В мире
11:36 Белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19 - кандидат медицинских наук Общество
11:32 Манка вместо айфона: мошенники выманили у минчанина Br2,3 тыс. Происшествия
11:23 Соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово - Крутой Экономика
11:17 Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая Общество
11:07 Spiegel: нигде в Европе число случаев заражения коронавирусом не растет так быстро, как в России В мире
11:06 Жителя Витебской области будут судить за кражу микроавтобуса Происшествия
11:02 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11231 В мире
11:01 Тренировку авиационной части парада к 9 мая показывают онлайн Общество
10:59 Волонтеры БРСМ поздравят ветеранов Гомельской области мини-концертами на дому Регионы
10:24 В польской деревне впервые за 10 лет родился мальчик Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Общество
07 мая 2020, 12:35

Месячник Красного Креста пройдет в Беларуси с 8 мая по 1 июня

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс. - Собянин
Беларусь рассчитывает получить 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 мая по 1 июня традиционно проводится месячник Красного Креста, большинство мероприятий - в формате онлайн. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 8 мая по 1 июня в стране традиционно проводится месячник Красного Креста, приуроченный ко Всемирному дню Красного Креста. Он отмечается в 190 странах мира 8 мая, чтобы привлечь внимание общественности к принципам гуманности, гуманитарным ценностям", - сказала Ольга Мычко.

Она отметила, что было запланировано множество мероприятий, но свои коррективы внес коронавирус. "Поздравление ветеранов войны, которых мы всегда поздравляли на дому, переходит в бесконтактный формат. Это поздравления по телефону, подарки, которые делаем с привлечением волонтеров, - до двери, - сказала Ольга Мычко. - Планировались конкурсы рисунка, эссе - все они уходят в онлайн-режим".

На этот период попадает и еще одна знаковая дата. "12 мая мы отмечаем Международный день медицинской сестры - в день рождения Флоренс Найтингейл, знаменитой женщины, которая разработала стандарты работы медицинских сестер. В честь нее учреждена мировая награда, которая почитается во всем мире и присваивается раз в два года, - рассказала генсек БОКК. - В Беларуси шесть медсестер, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, удостоены этого ордена, еще шесть получили его в мирное время. В прошлом году мы награждали Галину Кулагину, которая работала во время трагедии в Чернобыле и является достойным примером для всех медицинских сестер".

Почтить память медсестер, награжденных орденом Флоренс Найтингейл, которых уже нет в живых, Красный Крест все равно считает своим долгом. Поэтому на днях в Гомельской области был дан старт эстафете памяти: места захоронений этих сестер милосердия приводятся в порядок. Сами мероприятия проводятся узким кругом участников в целях безопасности.

"Министерство здравоохранения в этом году отметило работу наших медицинских сестер милосердия, наградив высокими наградами. Шесть медсестер представлены к награде "Отличник здравоохранения" и девять награждены грамотами и благодарностями. Жаль, что мероприятие чествования прошло в режиме видеоконференции", - добавила Ольга Мычко.

Она подчеркнула: в условиях, когда все силы общества брошены на профилактику коронавирусной инфекции, борьбу с ней, даже праздники превращены в трудовые будни.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БОКК
Новости рубрики Общество
Фото из архива Воронюк: от молодого поколения зависит, как будут чтить память героев наши потомки
Владимир Макей Макей: участие в мероприятиях к 75-летию Победы - святое дело для каждого гражданина Беларуси
Фото из архива "Белавиа" отменяет рейсы в Манчестер до октября
Фото из архива До +24°С и без существенных осадков будет в Беларуси в выходные
Фото из архива Белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19 - кандидат медицинских наук
Фото из архива Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд
Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство Беларуси рассчитывает на долгосрочные контракты по альтернативной нефти - Крутой
Топ-новости
Утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы
Белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19 - кандидат медицинских наук
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая
ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы
Последствия двух шоковых недель марта: рынок недвижимости привыкает к новой реальности
Месячник Красного Креста пройдет в Беларуси с 8 мая по 1 июня
Какие корректировки внесла инфекция COVID-19 в работу минских больниц и поликлиник
Экспорт белорусских товаров в Латвию в I квартале составил почти $64 млн
Макей: участие в мероприятиях к 75-летию Победы - святое дело для каждого гражданина Беларуси
В Минске военные с оркестром поздравляют ветеранов с Днем Победы
БЕЛТА стала призером XVI Национального конкурса "Золотая Литера" в четырех номинациях
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
Белорусский Красный Крест и IT-компания запустили сервис для волонтеров-водителей
Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.