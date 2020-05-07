Месячник Красного Креста пройдет в Беларуси с 8 мая по 1 июня

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 мая по 1 июня традиционно проводится месячник Красного Креста, большинство мероприятий - в формате онлайн. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 8 мая по 1 июня в стране традиционно проводится месячник Красного Креста, приуроченный ко Всемирному дню Красного Креста. Он отмечается в 190 странах мира 8 мая, чтобы привлечь внимание общественности к принципам гуманности, гуманитарным ценностям", - сказала Ольга Мычко.

Она отметила, что было запланировано множество мероприятий, но свои коррективы внес коронавирус. "Поздравление ветеранов войны, которых мы всегда поздравляли на дому, переходит в бесконтактный формат. Это поздравления по телефону, подарки, которые делаем с привлечением волонтеров, - до двери, - сказала Ольга Мычко. - Планировались конкурсы рисунка, эссе - все они уходят в онлайн-режим".

На этот период попадает и еще одна знаковая дата. "12 мая мы отмечаем Международный день медицинской сестры - в день рождения Флоренс Найтингейл, знаменитой женщины, которая разработала стандарты работы медицинских сестер. В честь нее учреждена мировая награда, которая почитается во всем мире и присваивается раз в два года, - рассказала генсек БОКК. - В Беларуси шесть медсестер, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, удостоены этого ордена, еще шесть получили его в мирное время. В прошлом году мы награждали Галину Кулагину, которая работала во время трагедии в Чернобыле и является достойным примером для всех медицинских сестер".

Почтить память медсестер, награжденных орденом Флоренс Найтингейл, которых уже нет в живых, Красный Крест все равно считает своим долгом. Поэтому на днях в Гомельской области был дан старт эстафете памяти: места захоронений этих сестер милосердия приводятся в порядок. Сами мероприятия проводятся узким кругом участников в целях безопасности.

"Министерство здравоохранения в этом году отметило работу наших медицинских сестер милосердия, наградив высокими наградами. Шесть медсестер представлены к награде "Отличник здравоохранения" и девять награждены грамотами и благодарностями. Жаль, что мероприятие чествования прошло в режиме видеоконференции", - добавила Ольга Мычко.

Она подчеркнула: в условиях, когда все силы общества брошены на профилактику коронавирусной инфекции, борьбу с ней, даже праздники превращены в трудовые будни.-0-