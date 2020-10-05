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05 октября 2020, 15:51

Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Минприроды для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год малой родины проводит глобальную экологическую кампанию "Обустроим малую родину". По инициативе министерства до 2 ноября по всей стране будет проходить месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. А в субботу, 10 октября, состоится акция "День озеленения" под лозунгом "Посади дерево", - рассказали в пресс-службе.

Каждый желающий сможет в течение месяца принять активное участие в осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах, присоединиться к единому дню озеленения, посадить дерево и благоустроить свой двор. "Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами через интернет-сайты и средства массовой информации собирают предложения от населения о предпочтительных местах посадки на землях общего пользования населенных пунктов. Все предложения будут оперативно проанализированы. Граждан уведомят о выбранных территориях и датах проведения посадок в каждом регионе", - отметили в министерстве.

Минприроды просит учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодны участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. При выборе мест также нужно обратить внимание на почвенно-грунтовые условия и характеристики посадочного материала. Если нельзя будет сажать деревья и кустарники на выбранных гражданами территориях, то будут предложены другие участки.

Первая глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.

Заявку на участие в глобальной экологической кампании можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

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