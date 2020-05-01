Месячные лимиты на посылки из-за рубежа отменяются в Беларуси с 1 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая вступает в силу указ №146 от 24 апреля 2020 года, который предусматривает изменения в порядке перемещения через границу товаров для личного пользования, сообщает БЕЛТА.

Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг. В отношении товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, получаемых физлицами с неизлечимыми заболеваниями, действует норма беспошлинного ввоза 200 евро и 31 кг по каждой посылке. "Новая норма будет применяться в отношении тех посылок, которые поступят в Беларусь с 1 мая, прибывшие до этого дня посылки будут оформляться согласно действовавшим ранее нормам. Датой поступления считается день размещения посылки на складе временного хранения", - пояснили в Государственном таможенном комитете.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца. Норма в 500 евро и 25 кг остается.

"Нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже уравниваются с нормами, действующими в остальных государствах - членах Евразийского экономического союза, что позволит избегать конфликтных ситуаций на границе. Исключение месячной нормы ввоза товаров в международных почтовых отправлениях также соответствует действующим с 1 января 2020 года в ЕАЭС нормам", - отметили в ГТК.

Таможенные органы Беларуси в 2018 году выпустили более 15 млн международных почтовых отправлений (МПО), из них количество посылок с превышением нормы беспошлинного ввоза 22 евро или 10 кг составило около 1,7%. В 2019 году выпущено порядка 20 млн МПО, из них количество посылок с превышением нормы составило около 0,5%. За 2018 и 2019 годы количество случаев превышения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров) составило всего около 1 тыс.-0-