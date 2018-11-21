Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге во всех поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
На первоначальном этапе места для провоза велосипедов предусмотрены в электропоезде ЭР9 и дизель-поезде ДР1А в головных вагонах. В дальнейшем такими местами планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса.
Как сообщалось, конструкция позволяет провозить в вагоне одновременно три велосипеда в неразобранном виде. Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета. За провоз велосипеда в разобранном виде плата с пассажиров не взимается.
БЖД также планирует оборудовать подвижной состав специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади.
Все работы будут проводиться при плановых ремонтах подвижного состава.-0-
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