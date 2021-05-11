Места обитания соловьев в Беларуси предлагают отмечать на онлайн-карте

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает поучаствовать в составлении "соловьиной карты" Беларуси, сообщили БЕЛТА в АПБ.

"Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте ptushki.org/nightingales. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные концерты", - сказали в АПБ.

Соловьи поют весь май и почти половину июня, пока не вылупятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но более охотно делают это вечером и в сумерках, а также рано утром, пока еще не жарко. Птицам нужны кусты и бурьяны с опавшими листьями: в таких укромных местах они вьют гнезда, а в опавшей листве ищут корм.

В прошлом году точек на "соловьиной карте" было 638 - рекордное число за всю историю акции. Больше всего их было в Минске, Минской и Брестской областях. В Бресте эту птицу можно услышать в зеленых зонах возле Брестской крепости и между улицами Винника и Гвардейской. В Минске пением соловьев можно насладиться на Острове птиц, Цнянском водохранилище, в Севастопольском и Лошицком парках, лесопарке Дрозды, парке Челюскинцев и других местах.-0-