Местами на дорогах 24 января сохранится гололедица

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отдельных участках дорог Беларуси 24 января сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами прогнозируются слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха в ночные часы составит минус 8-14 градусов, при прояснениях - 15-20 градусов. Днем будет 3-9 градусов мороза.-0-
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