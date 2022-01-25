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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами снег ожидается в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, днем местами по республике ожидаются кратковременный снег, мокрый снег. Местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях будет 8-13 градусов мороза, днем по западу - ноль - плюс 2 градуса.-0-
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