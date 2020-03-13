Место жительства выпускников вузов учитывается при их распределении - Касперович

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Место жительства выпускников вузов по возможности учитывается при их распределении. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Первое место работы может быть предоставлено выпускнику вуза в любом населенном пункте страны. При этом учитываются поступившие заявки от базовых организаций, которые удовлетворяются в первую очередь, заявки от других нанимателей, заявки, которые индивидуально представлены самими выпускникам, и по возможности, конечно же, учитывается место проживания выпускника. При наличии возможности работа предоставляется в том населенном пункте, в котором выпускник проживает", - сказал Сергей Касперович.

Ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук отметил, что комиссия при распределении всегда учитывает семейные обстоятельства. "В нашем университете больше половины выпускников - девушки, и в случае, если выпускница выходит замуж, собирается ехать по месту жительства мужа, но остается в системе образования педагогом, то мы идем навстречу и такую возможность предоставляем, если есть заявка из этого региона", - рассказал он.

Сергей Касперович добавил, что выпускник вуза также может перераспределиться к индивидуальному предпринимателю. "На данный момент законодательство не содержит норм, которые запрещают распределение или перераспределение к индивидуальному предпринимателю. Но, естественно, после удовлетворения заявленных потребностей организаций", - подчеркнул начальник главного управления. -0-

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