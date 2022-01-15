15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Металлурги подключились к обсуждению проекта Конституции, сообщили БЕЛТА на ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК".

"С металлургами на местах пообщался председатель профсоюза "Белпрофмаш" Валерий Курсевич. На встрече обсуждены планируемые изменения и дополнения в Конституцию. Кроме того, в ходе диалога были подняты волнующие заводчан вопросы: о размере пенсии металлургов, сроках выхода на заслуженный отдых по 1-й и 2-й сеткам, прохождении медицинской комиссии заводчанами, работающими по сменному графику, об условиях труда и многие другие", - рассказали на предприятии.

Валерий Курсевич в свою очередь отметил колоссальный труд металлургов, их вклад в успех не только региона, но и страны в целом.-0-

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