17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метель и сильный ветер ожидаются в Беларуси 18 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, в отдельных районах метель, местами по Могилевской области сильный снег. Днем местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью 8-13 м/с, на большей части территории с порывами до 19-24 м/с, местами - до 25-27 м/с, днем - 6-11 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с, местами - до 21-24 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем - от нуля до минус 6.-0-
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