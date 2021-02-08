8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метели и снежные заносы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе ожидаются сложные погодные условия. Активные фронтальные разделы уже сегодня, 8 февраля, принесут в юго-западные районы нашей страны ухудшение погоды: ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Во вторник, 9 февраля, влияние активных фронтальных разделов распространится на большую часть территории Беларуси. После небольшого перерыва в среду, 10 февраля, во второй половине недели погода вновь испортится", - рассказали в Белгидромете.

Синоптики рекомендуют обращать внимание на то, что ветер оказывает значительное влияние на ощущаемую температуру воздуха. "Так, 10 градусов мороза при скорости ветра 11-15 м/с ощущается, как минус 21-22. Учитывайте это, отправляясь на улицу", - советуют они.

Во вторник, 9 февраля, на большей части территории Беларуси пройдет снег, ночью и утром во многих районах, днем по востоку сильный снег. На большей части территории страны ожидается метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный порывистый, ночью и утром на большей части территории страны, днем по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 16-19. Днем будет 6-11 градусов ниже нуля.

В среду, 10 февраля, ночью на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, при прояснениях - до минус 20. Днем будет 8-15 градусов ниже нуля.

В четверг, 11 февраля, в ночные часы преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдет снег, днем местами ожидается сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов мороза, местами - минус 19-22. Днем будет 8-14 градусов ниже нуля, по юго-востоку - минус 5-7.

В пятницу, 12 февраля, пройдет продолжительный снег, ночью преимущественно по юго-востоку Беларуси, днем местами ожидается сильный снег. На большей части территории страны прогнозируется метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха в течение суток составит 10-17 градусов мороза, по юго-востоку - минус 6-9.-0-

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