Методику разработки лекарства от коронавируса предлагают финалисты "100 идей для Беларуси"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младший научный сотрудник и аспирант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, автор проекта "Рациональный дизайн анти-ВИЧ препаратов" Анна Карпенко представит возможную методику для создания лекарства от коронавируса COVID-19. Презентация состоится во время финальной выставки молодежных инновационных разработок "Навигатор идей" девятого сезона республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА автор проекта.

Анна Карпенко вместе с командой ученых занимается разработкой потенциальных лекарств для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. "Наш метод основан на компьютерном моделировании и поиске химических соединений, которые обладали бы свойствами влиять на клетки-мишени в организме. Если заблокировать функцию этой мишени или же ее уничтожить, можно предотвратить развитие заболевания. Все это делается с помощью суперкомпьютера и методов машинного обучения. Использование компьютерных экспериментов значительно сокращает время разработки новых лекарств и существенно снижает средние затраты на их вывод на рынок", - рассказала автор проекта.

Молодые ученые НАН Беларуси уверены: с помощью методики проекта "Рациональный дизайн анти-ВИЧ препаратов" то же самое можно проделать с коронавирусом COVID-19. "Ведь кристаллическая структура основной его протеазы в комплексе с ингибитором N3 уже известна. Это может стать одним из ключевых моментов в разработке и подборе лекарства и победе над новой инфекцией", - добавила Анна Карпенко.

Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси-2019" состоится 2-3 марта в Минске. Его центральные мероприятия запланированы на второй день в конференц-центре отеля Marriott, где пройдет защита проектов-финалистов перед экспертным советом, официальная церемония открытия, выставка "Навигатор идей" и торжественное награждение победителей.

Организаторами республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров - IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО "ИнКата", Ассоциации "БелБренд", ООО "АСБ-Лизинг". В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минского городского, а также Национальной академии наук Беларуси.-0-