Методист университета МЧС стала лауреатом республиканского конкурса научных работ студентов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом XXVII Республиканского конкурса научных работ студентов стала методист отдела мониторинга и аттестации учебно-методического центра Университета гражданской защиты МЧС Анастасия Соколова. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Работа представителя МЧС по разработке рекомендаций для комиссии по чрезвычайным ситуациям при радиационных авариях и инцидентах стала победителем конкурсной секции "Защита от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Радиационная безопасность. Гражданская оборона". Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент университета МЧС Максим Тихонов.

Дипломами Министерства образования первой категории отмечены авторы 8 научных работ из УГЗ. Девять обучающихся университета стали обладателями дипломов второй и три - третьей категории.

Республиканский конкурс научных работ студентов проводится Министерством образования с целью создания организационных и экономических условий для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала Беларуси, активизации научной работы студентов, являющейся одним из эффективных средств повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов.-0-