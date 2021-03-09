Методист университета МЧС стала серебряным призером соревнований "Красивый забег"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряным призером республиканских легкоатлетических соревнований "Красивый забег" стала методист Университета гражданской защиты МЧС Анастасия Соколова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Забег стартовал 8 марта в Жодино от Дворца культуры БЕЛАЗа. В нем приняли участие более 550 представительниц прекрасного пола из разных уголков страны. Трасса проходила по центру города. Бегуньи преодолевали любую из дистанций - 2 или 5 км. Забег проходил в трех возрастных группах: до 30 лет, 31-40, 41 и старше.

"По итогу представительница университета МЧС Анастасия Соколова преодолела дистанцию за 8 минут 17 секунд и заняла вторую строчку итогового протокола, став серебряным призером забега в возрастной группе до 30 лет. Также в легкоатлетическом праздновании Дня женщин приняла участие методист университета МЧС Татьяна Мысло. Она финишировала со временем 13 минут 23 секунды", - рассказали в МЧС.

Все участники получили заряд положительных эмоций, медали и цветы, а специальные подарки достались тем, кто был наиболее оригинальным в забегах и посоревновался в номинациях "Самый яркий образ", "Самая юная участница забега", "Лучшая мужская поддержка", "Лучший плакат болельщиков".-0-

Фото МЧС