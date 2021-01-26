Метро было самым популярным транспортом Минска в 2020 году

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозки пассажиров Минским метрополитеном за 2020 год составил почти 219 млн 290 тыс. человек, в 2019 году было почти 294 млн человек. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.
В сутки в среднем услугами столичной подземки пользовались почти 600 тыс. человек (в 2019-м - более 800 тыс.). "Но при этом удельный вес метрополитена в перевозках коммунальным пассажирским транспортом остается самым значимым среди других видов городского транспорта и составляет 36,4%", - подчеркнули в Минском метрополитене.
В 2020 году наиболее загруженными станциями по пассажиропотоку были: "Каменная Горка" (посетили более 17 млн 788 тыс. человек за год), "Площадь Ленина" (свыше 13 млн 738 тыс.), "Уручье" (свыше 13 млн 418 тыс.), "Площадь Якуба Коласа" (почти 12 млн 304 тыс.), "Малиновка" (более 10 млн 886 тыс.) и "Академия наук" (свыше 10 млн 21 тыс.).
За неполный ноябрь и декабрь 2020 года станции третьей линии метро посетили более 483 тыс. пассажиров.
Жетоны использовали 32% пассажиров, бесконтактные карты метро - 7,9%, бесконтактные карты Минсктранса - 35,7%, бесконтактные банковские карты - 14,7% человек.-0-