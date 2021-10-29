Мезенцев: БГУ является национальным брендом Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет является национальным брендом Беларуси, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он направил видеообращение к участникам торжественного заседания Совета БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня есть право в день 100-летия БГУ обратиться к участникам собрания, которое посвящено истории прославленного белорусского вуза, который неотрывно связан со всеми этапами развития Беларуси", - сказал Дмитрий Мезенцев.

По его словам, Белорусский государственный университет - это национальный бренд республики.

"Высок рейтинг университета и в самой Беларуси, и за рубежом. Уникальны те связи, которые наработаны представителями научного сообщества как в естественнонаучной сфере, так и в гуманитарной. Но самое удивительное то, что на протяжении всех этих лет, особенно в последние годы, когда перед миром стоят новые задачи по формированию нового технологического уклада и цифровизации экономики, университет очень современно и живо отражает те требования, в том числе рынка труда, на которые нужно быстро и вовремя реагировать. Так и происходит. Открываются новые специальности и специализации, все более широко представлены труды ученых БГУ на белорусской, российской и зарубежной сцене", - отметил госсекретарь СГ.

Дмитрий Мезенцев добавил: "Сегодня, когда университет, оглядываясь в свою историю, формирует планы на будущее, мы обращаемся к руководству вуза, ко всем педагогам, преподавателям, исследователям, студентам, аспирантам и магистрам с предложением еще раз посмотреть на то, что может огромный коллектив - авторитетный, влиятельный, яркий, самобытный - сделать ради упрочения двусторонних отношений, ради углубления тех отношений, которые есть в нашем достоянии. И ради расширения масштаба союзного строительства".

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в мировое образование и науку. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира, согласно рейтингам. За почти сто лет в БГУ подготовлено свыше 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-