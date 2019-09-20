Мезенцев: Дни духовной культуры России в Беларуси делают ближе культуры двух стран

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни духовной культуры России в Беларуси делают ближе культуры двух стран, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на пленарном заседании "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дни духовной культуры России в Беларуси делают двусторонние культурные отношения двух стран богаче и показывают, сколь многогранна и тепла историческая культура славянских народов и культурная традиция, - отметил посол. - Проведение Дней делает наши культуры ближе друг к другу. Надеюсь, что к белорусско-российским мероприятиям будут причастны миллионы людей двух стран".

На пленарном заседании, говоря о единстве многовековых традиций народов России и Беларуси, смотрели в будущее и обсуждали конкретные планы: о взаимодействии театральных коллективов двух стран, библиотек, научных исследователей, культурологов, искусствоведов. "Мы говорили о том, что следующие шаги в сфере культуры будут более плотными и, естественно, совместными", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Дни духовной культуры России в Беларуси будут проходить еще практически месяц. "Но мы уже сегодня подразумеваем, что координационный совет министерств культуры двух стран может со следующего года собираться регулярно - как постоянно действующий институт, как площадка для осмысления того, чем живут наши народы, и особенно молодежь, путают ли они названия известных классических спектаклей и знают ли великих писателей, и, самое главное, какова степень глубины и осмысления ими масштаба того подвига, который совершил Советский Союз и его солдаты в годы Великой Отечественной войны. Ведь без осмысления этого, как шкалы оценки наших нравственных ценностей, говорить о том, что мы по-настоящему культурные люди, не приходится", - высказал мнение Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси.-0-