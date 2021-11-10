Мезенцев и замначальника Генштаба ВС Беларуси обсудили новые программы по обороне

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10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сегодня встретился с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальником главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майором Павлом Муравейко, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Были обсуждены вопросы разработки новых программ Союзного государства в области обороны", - отметили в Постоянном комитете.

На встрече присутствовали также заместители госсекретаря СГ Алексей Кубрин и Дмитрий Соловьев, начальник Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства Игорь Матрашило.-0-