Мезенцев: мы не можем позволить исказить историю Великой Отечественной войны

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не можем позволить исказить историю Великой Отечественной войны, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он принял участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что сегодня здесь, в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске, собрались едино ветераны войны, Вооруженных Сил - те люди, которые помнят испытания и горечь поражений, но и радость побед. Сегодня мы, к сожалению, говорим о попытках исказить нашу историю, с которыми мы согласиться не можем. Среди нас сегодня столько молодых ребят: студентов российских и белорусских вузов, слушателей Военной академии, суворовцев - тех людей, кому мы сегодня хотим предложить один вопрос: как бы ты поступал, если бы твоему Отечеству угрожала опасность?" - сказал Дмитрий Мезенцев.

Государственный секретарь добавил: "Сегодня мы еще раз подтверждаем, что белорусский и российский народы вместе. Вместе на пути экономической интеграции, новый этап которой открыли президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мы вместе осмысливаем ту Великую Победу, всматриваясь в день нынешний и завтрашний".

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

Фото Оксаны Манчук