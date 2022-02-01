Мезенцев: нам предстоит сдать экзамен на умение открывать новые страницы о ВОВ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам предстоит сдать экзамен на умение открывать новые страницы о Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на открытии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны выставочного проекта "Символы блокадного Ленинграда", приуроченного к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Минске пишутся строки единой истории: истории Победы, уважения к великому подвигу. Это значимо настолько, насколько отклик в сердцах молодых людей будут находить ветераны, насколько те, кому сегодня 15, 20, 25 лет, готовы слышать, что было совершено, и перекладывать на себя испытание многих лет войны, спрашивая себя: "Смог бы я поступить так же, не струсил бы тогда и как бы смотрел в глаза товарищам, если бы не хватило сил быть честным и мужественным?" Ветераны этот экзамен уже сдали. Нам сегодня сдавать экзамен на уважение к подвигу, умение открывать страницы той войны и перекладывать эту память на день нынешний, понимая, сколь жестоко сегодня давление на Беларусь и Россию с Запада, который видит себя демократичным, искренним и справедливым. Так ли это? К сожалению, ответ на этот вопрос мы уже получили", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь высказал особые слова благодарности и признательности блокадникам, которые своим примером дарят образ того, как нужно защищать Отечество. Кроме того, он отметил, что на межведомственном уровне двух стран готовятся различные тематические проекты, на реализацию которых выделены серьезные средства. "Это возможность прикоснуться к истории войны, добрый повод и знак того, что мы должны обсуждать и говорить об этом как есть, в том числе через призму последних лет, событий, происходящих в Беларуси и России", - подчеркнул он.-0-