Мезенцев: обновленная Военная доктрина СГ отвечает современным вызовам

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Военная доктрина Союзного государства отвечает современным вызовам. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.
4 ноября 2021 года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства была принята обновленная Военная доктрина СГ. "Решение совместной коллегии, которую провел министр обороны России, и заявления министра обороны Беларуси делают единой позицию оборонных ведомств двух стран с учетом усложнения военно-политической обстановки в Восточной Европе, с учетом того давления, которое несправедливо оказывается на нас. Учения "Союзная решимость - 2022", которые завершатся ближайшие дни, показывают обоснованность принятия обновленной Военной доктрины, которая четко отражает реалии сегодняшнего дня", - сказал Дмитрий Мезенцев.
"Те заявления, которые делают президенты России и Беларуси, в отношении упрочения взаимодействия вооруженных сил, подтверждения эффективности единой системы ПВО, готовности военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси к получению новых профессиональных знаний и взаимодействия с россиянами, - это и есть ответный шаг единой оборонной политики Союзного государства", - подчеркнул госсекретарь СГ.-0-
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