Мезенцев ответил тем, кто не считает нужным проводить парады на День Победы

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. День Победы является своеобразной шкалой оценки личных качеств каждого человека. Так, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ответил сегодня журналистам на вопрос, что бы он сказал тем людям, которые считают, что не стоит проводить парады и вообще скромнее праздновать День Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо забыть предков, забыть дедов и отцов, биться только за вкусный стол, за комфорт, за хорошую машину, за отдых на море? Это жизнь? Или жизнь соразмерна тому подвигу, который был совершен? Ответ, на мой взгляд, совершенно очевиден. И те, кто задают подобный вопрос, задают его от лукавого. Потому что масштаб того подвига заставляет думать о том, как я живу сегодня, что я могу, поступил бы я так же смело и не струсил бы, если бы пришла беда, как она пришла в 1941-м на наши земли, на земли Беларуси, России, Украины, Прибалтийских республик, Молдовы. Вот эти вопросы не надо забывать. И, может быть, 9 Мая - как раз такая шкала оценки и проверки для каждого", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь отметил, что работа по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны останется в центре внимания Союзного государства. "Она останется, она не может быть забыта и отринута, - подчеркнул он. - И даже вопросы экономической интеграции, вопросы содержательной повестки, которая становится сегодня более глубокой, не могут конкурировать (и мы не допустим этого) с вопросами памяти, с защитой исторической правды о подвиге советского народа".

Сегодня Дмитрий Мезенцев вместе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко возложил венки от посольства Беларуси в России и Постоянного комитета Союзного государства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.-0-