Мезенцев: правительства представят отчет о первом этапе работы по союзным программам на заседании Совмина СГ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства Беларуси и России представят отчет о первом этапе работы по союзным программам на заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Утверждены 28 союзных программ. В этом году правительства Беларуси и России должны представить Совету Министров Союзного государства отчет о первом этапе работы. Мы предполагаем, что вскоре будет определена дата заседания. Уверен, что отчеты будут успешными и последовательными, тем более что взаимодействие республиканских и федеральных ведомств очень плотное, содержательное и партнерское, на основе стремления к поиску взаимоприемлемых решений. Тон этого разговора очень профессиональный", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Как сообщалось, 4 ноября Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". В развитие документа разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.-0-